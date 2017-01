Stand: 02.01.2017 15:13 Uhr

Sensationsfund: Die Sandbiene summt wieder

Sie ist zwölf Millimeter klein, schwarz-gelb-gestreift und im Vergleich zu ihren Artgenossen sehr behaart - Imker und Bienen-Experten, wissen von wem hier die Rede ist: Es geht um die Sandbiene, eine fast ausgestorbene Art, die offenbar im Gegensatz zur pummeligen Kultbiene Maja aus der Zeichentrickserie ziemlich schüchtern ist: Knapp 80 Jahre lang wurde sie nicht gesichtet - nun hat sie der Biologe Christian Schmid-Egger in Hamburg entdeckt. Ein Fund, der ihn zum Schwärmen bringt: "Das ist etwas ganz Besonderes. Etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Ein richtiges Highlight!"

Moin Andrena nigriceps!

Im Sommer 2016 starteten Schmid-Egger und fünf weitere Biologen eine Bestandsaufnahme der Hamburger Wildbienen - ganz klassisch mit Kescher, Netz und gelben Plastikschalen waren sie im Auftrag der Deutschen Wildtier Stiftung unterwegs. Ihr Ziel: eine rote Liste für Hamburgs Wildbienen erstellen, die Auskunft geben soll, welche Arten gefährdet sind. Dabei entdeckten sie 127 Wildbienenarten - und eben jene seltene Andrena nigriceps, besser bekannt als Sandbiene auf dem Gelände des Helmut-Schmidt-Airports in Hamburg.

Wildbienen: Anspruchsvolle Nestbauer

Wildbienen, wie die Sandbiene sind Schmid-Egger zufolge stark bedroht. Denn sie führen als Nahrungs- und Nestbauspezialisten ein höchst anspruchsvolles Leben. Sie nisten in lockeren Sandböden. Andere Wildbienen bauen ihre Nester in Stängeln und Totholz. Wieder andere suchen sich leere Schneckenhäuser und Mauerritzen für die Nestanlage. 175 deutsche Wildbienen-Arten sind zudem an eine bestimmte Pflanzenart gebunden: Sie fliegen entweder auf Heide- oder Fingerkraut, sind auf Weiden oder Glockenblumen angewiesen oder nur auf Ölpflanzen zu finden.

Auf dem Flughafen Hamburg finde die Sandbiene ein reiches und vielfältiges Blüten-Angebot, erklärt Forscher Schmid-Egger. Sowieso seien die Bedingungen für Bienen in der Stadt oft besser als in ländlichen Gebieten. Dort würde der Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln das Überleben der Bienen erschweren. "Viele Arten sind so selten, weil sie auf spezielle Lebensräume angewiesen sind. Doch diese wurden leider viel zu häufig zerstört." Der Flughafen Hamburg sei im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten ein Stück unberührte Natur. "Da wird ab und zu mal der Rasen gemäht, aber mehr passiert da eigentlich nicht." Das gelte zum Beispiel auch für die Truppenübungsplätze der Bundeswehr: Schmid-Egger zufolge sind auch dort die Chancen groß, seltene Wildbienenarten zu finden.

"Hamburg bietet gute Voraussetzungen für Wildbienen"

Bisher haben die Forscher um Schmid-Egger 40 Biotope abgegrast - unter anderem auch im Loki-Schmidt-Garten Klein Flottbek. Bis 2019 werden in Hamburg jedes Jahr weitere Bienen gesammelt und erfasst. 2020 sollen die Daten ausgewertet und die Rote Liste veröffentlicht werden. "So ein Monitoring ist eine wichtige Grundlage, um Lebensräume für Wildbienen zu verbessern", sagt Schmid-Egger. "Gerade eine Stadt wie Hamburg mit kleinräumigen Strukturierungen wie Park- und Kleingartenanlagen, Gärten und weiträumigen Grünflächen bietet gute Voraussetzungen für Wildbienen." Die Deutschen Wildtierstiftung, die das Projekt mit 100.000 Euro finanziert, rechnet mit weiteren seltenen Fundenstücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 02.01.2017 | 11:00 Uhr