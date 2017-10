Stand: 23.10.2017 09:37 Uhr

Schwerer Autounfall in Hamburg-Bergstedt

Bei einem schweren Autounfall in Hamburg-Bergstedt ist am Sonntagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Wagen von der Bergstedter Chaussee abgekommen. Er rammte ein Verkehrsschild, anschließend wurde der Pkw in einen Vorgarten geschleudert und kam erst an einem Baum zum Stehen.

Unfall in Hamburg-Bergstedt NDR 90,3 Am Sonntagabend ist ein Pkw nach einem Überholmanöver schwer verunglückt. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem deformierten Wagen befreit werden.







Feuerwehr musste den Fahrer befreien

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und war nicht ansprechbar. Die Hamburger Feuerwehr musste ihn mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde zunächst im Rettungswagen versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Bergstedter Chaussee musste während der Rettungsmaßnahmen für den Verkehr voll gesperrt werden. Insgesamt war die Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

