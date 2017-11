Stand: 09.11.2017 20:10 Uhr

Scholz zu G20: "Wäre bei Todesopfer zurückgetreten"

Vier Monate nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) erstmals vor dem Sonderausschuss der Bürgerschaft ausgesagt. In seinem Eingangsstatement bedauerte er am Donnerstag im Großen Festsaal des Rathauses, dass er sein Sicherheitsversprechen nicht einhalten konnte. "Es ist (...) trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, nicht zu jedem Zeitpunkt und nicht überall. Dafür, dass dies geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung", sagte Scholz. Er betonte: "Die Angst, ja der Terror, die die Gewalttäter verbreitet haben, stecken vielen von uns noch in den Knochen, auch mir."

Jetzt: Die G20-Sondersitzung im Livestream

Scholz erklärte, er habe sich mehrfach bei den Sicherheitsbehörden in Hamburg und in Berlin über die geplanten Maßnahmen informiert. Er habe vor dem Gipfeltreffen den Eindruck gehabt, alles sei sehr sorgfältig und mit großem Sachverstand vorbereitet worden. Dass es aber sinnlose Zerstörungen ohne Bezug zum Gipfel geben würde, damit habe man nicht gerechnet. Das habe er persönlich und auch die Polizei sich nicht vorstellen können.

G20-Krawalle: Sonderausschuss befragt Scholz Hamburg Journal - 09.11.2017 19:30 Uhr Wegen der Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel muss Hamburgs Bürgermeister Scholz nun vor einem Sonderausschuss aussagen. Er hatte im Vorfeld ein Sicherheitsversprechen abgegeben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Entscheidung für Gipfeltreffen verteidigt

Zugleich bekräftigte Scholz, dass die Entscheidung, das Treffen der Staats- und Regierungschefs in der Hansestadt zu veranstalten, richtig war. Er habe der ersten Anfrage von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im November 2015 gleich zugestimmt, sagte Scholz. Solche Treffen müssten auch von demokratischen Staaten ausgerichtet werden. In Deutschland kämen wegen der Größe der Veranstaltung nur die vier Millionenstädte, neben Hamburg noch Berlin, München und Köln, infrage.

Scholz: "Wäre nach Todesopfer zurückgetreten"

Scholz vor dem G20-Ausschuss NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.11.2017 21:00 Uhr Autor/in: Kristine Jansen Hamburgs Bürgermeister Scholz sagte vor dem G20-Sonderausschuss, er wäre zurückgetreten, falls es bei den Krawallen während des Gipfeltreffens ein Todesopfer gegeben hätte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach der Erklärung von Scholz begann die Befragung des Bürgermeisters durch die Abgeordneten. Hätte es bei den G20-Krawallen ein Todesopfer gegeben, wäre Scholz nach dem Gipfeltreffen zurückgetreten. Das sagte er auf eine Frage der Abgeordneten Cansu Özdemir (Die Linke). Er habe den tödlichen Zwischenfall beim G8-Gipfel von Genua 2001 sehr wohl vor Augen gehabt, so Scholz. Freunde und Journalisten hätten ihm vor dem Gipfel gesagt, dass er in einem ähnlichen Fall nicht werde im Amt bleiben können. "Ich hätte die Konsequenz ziehen müssen, auch wenn klar gewesen wäre, dass ich nichts falsch gemacht habe", sagte Scholz.

Rund um die Gipfeltage am 7. und 8. Juli war die Hansestadt von schweren Ausschreitungen erschüttert worden. Hunderte Polizisten und Protestteilnehmer wurden verletzt, zahlreiche Autos gingen in Flammen auf, Geschäfte wurden geplündert.

Opposition verlangt Aufklärung

Die Opposition bezweifelte, dass die Ausschreitungen nicht vorhersehbar gewesen seien. "Wo sind Sie eigentlich am 1. Mai in Hamburg, wenn Sie sagen, das sei nicht vorhersehbar", fragte CDU-Fraktionschef André Trepoll in Anspielung auf wiederholte Krawalle am Tag der Arbeit in Hamburg. Die teilweise chaotischen Zustände an den Gipfeltagen hätten viele Bürger als Kontrollverlust des Staates empfunden. "Man kann nicht so tun - wie er es macht - als ob man das alles nicht hätte wissen können", sagte Trepoll in einer Pause nach zweistündiger Anhörung des Bürgermeisters. Es sei Aufgabe von Scholz, für Aufklärung zu sorgen.

Sonderausschuss will Scholz insgesamt dreimal befragen

Videos 18:31 G20-Gipfel: Als Hamburg brannte NDR Fernsehen Der G20-Gipfel hat in Hamburg Spuren hinterlassen. Der Film rekonstruiert die gewalttätigen Ausschreitungen anhand bislang unveröffentlichter Notizen. Video (18:31 min)

Der Bürgermeister soll insgesamt dreimal von dem Sonderausschuss befragt werden. Die SPD verspricht, dass alle Fragen von allen Fraktionen abgearbeitet werden. Nach der Befragung von Scholz sollte es um die Planung und Umsetzung des Verkehrskonzepts beim G20-Gipfel gehen - auch das ein Thema, das angesichts des damaligen Verkehrskollapses reichlich Gesprächsbedarf bieten dürfte. Das Ziel müsse am Ende sein, "dass wir bei künftigen Großereignissen solche Situationen nicht wieder entstehen lassen", sagte der Ausschussvorsitzende Milan Pein (SPD).

"Das wird mich nicht loslassen"

Scholz hatte kurz vor Beginn des G20-Gipfels mehrfach Sicherheitsgarantien für Gäste und Bevölkerung abgegeben. "Wir können die Sicherheit garantieren", hatte er etwa in einem Interview gesagt. In der Bürgerschaft entschuldigte er sich in einer Regierungserklärung kurz nach dem Gipfel bei den Hamburgern. In der jüngsten Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" sagte er, es treibe ihn noch immer um, dass sie die Hamburger nicht hätten ausreichend schützen können. "Und das wird mich nicht loslassen."

Proteste und Gewalt beim G20-Gipfel

























Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.11.2017 | 18:00 Uhr