Festnahme: Schlafsack von Obdachlosem angezündet

Die Polizei hat am Freitag einen 24-Jährigen festgenommen, der im Hamburger Stadtteil St. Georg den Schlafsack eines Obdachlosen angezündet haben soll. Ein Passant habe Donnerstagnacht gesehen, dass der Schlafsack eines 49 Jahre alten Obdachlosen vor einem Wettbüro in der Ernst-Merck Straße brannte, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Er habe den Mann geweckt und ihm geholfen, die Flammen zu ersticken.

Hintergründe unklar

Verletzt wurde niemand, aber das Feuer beschädigte Kleidung und Schlafsack des 49-Jährigen. Zu möglichen Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der 49-Jährige konnte den Täter aber offenbar beschreiben und so ermittelte die Hamburger Polizei am Freitag einen Tatverdächtigen. Er soll ebenfalls obdachlos sein.

Als die Polizei versuchte, den Mann in St. Georg festzunehmen, rannte er über den Steintorwall zur Mönkebergstraße davon. Auf seiner Flucht stieß er einen Fahrradfahrer um. Mehrere Autos mussten scharf bremsen. Am Ende konnte er überwältigt und festgenommen werden. Die Mordkommission sucht jetzt weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art, sagte die Polizei zu NDR 90,3. Grund für die Taten seien häufig Streitigkeiten unter Obdachlosen.

Mordkommission ermittelt

Da die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt ausgeht, übernahm die Mordkommission die weiteren Ermittlungen. Die Beamten suchen jetzt Zeugen des Vorfalls, insbesondere eine Gruppe von vier jungen Männern, die zur Tatzeit an dem Schlafplatz des 49-Jährigen vorbeigegangen sein soll.

