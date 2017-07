Stand: 24.07.2017 15:28 Uhr

Rohrbruch legt Verkehr in der City lahm

Im Hamburger Westen sorgen Baustellen zum Ferienbeginn für Staus, in der City verursachen Wassermassen große Probleme: Am Montagmittag ist eine Hauptwasserleitung unter der Amsinckstraße gebrochen. Große Mengen Trinkwasser liefen auch in umliegende Straßen, die Fahrbahn sackte zum Teil ab. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist im Einsatz.

Wasserrohrbruch in der Amsinckstraße NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.07.2017 15:23 Uhr In Hamburg ist am Montagmittag eine Wasserleitung in der Amsinckstraße geplatzt. Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger schildert die Situation.







Die Straße ist stadteinwärts zwischen Süderstraße und Deichtortunnel gesperrt, ebenso der Wallringtunnel und der Deichtortunnel in beiden Richtungen sowie die Spaldingstraße zwischen Hammerbrookstraße und der B4. Im gesamten Bereich kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Wie lange die Sperrungen bestehen bleiben, ist zunächst unklar. Auch eine Tiefgarage steht unter Wasser.

Rohrbruch: Wassermassen in der City







