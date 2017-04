Stand: 02.04.2017 18:27 Uhr

"Pulse of Europe": Erneut Demos für Europa

In zahlreichen norddeutschen Städten haben am Sonntag erneut Hunderte Menschen für ein weltoffenes Europa demonstriert. Auf dem Hamburger Rathausmarkt versammelten sich laut Polizei etwa 1.000 Europa-Befürworter. In Hannover nahmen 400 Demonstranten an der Aktion teil, in Kiel laut Medienberichten 500. In Rostock gingen demnach etwa 100 Menschen auf die Straße. Auch in weiteren Städten wie Hameln, Hildesheim, Oldenburg, Braunschweig und Bremen hatten Aktivisten zu Kundgebungen aufgerufen.

Seit Anfang des Jahres für die europäische Idee

Die Kundgebungen finden seit Anfang des Jahres jeden Sonntag in mittlerweile knapp 50 europäischen Städten statt. Planmäßig sollen sie bis zum 7. Mai weiterhin wöchentlich abgehalten werden. Dann sind in Schleswig-Holstein und Frankreich Wahlen. Die Aktionen stehen unter dem Motto "Pulse of Europe" - also der Puls Europas. Mit den Demonstrationen wollen die Veranstalter zeigen, dass viele Menschen an die europäische Idee glauben und nichts davon halten, die EU abzuschaffen. "Wenn nicht alle, denen Europa wichtig ist, aktiver werden und wählen gehen, droht die europäische Union in Kürze zu zerfallen", heißt es in einer Erklärung auf der Website von "Pulse of Europe".

Angst vor europafeindlichen Parteien

Brexit und der Wahlerfolg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA waren für die Initiatoren Anlass, für ein positives Europa ihre Stimme zu erheben. Dabei formuliert die Bürgerinitiative auch Kritik an Europa: Die EU müsse reformiert werden, mehr Bürgernähe und Transparenz eingeführt werden. Auch werde in Teilen Europas bereits die Pressefreiheit eingeschränkt. Dem müsse entgegengetreten werden, erklärt die Bürgerinitiative.

