Boulevard und "Canale Grande" für die City?

Die Initiative "Altstadt für Alle" hat am Montag Ideen vorgestellt, mit denen die Hamburger Innenstadt attraktiver werden soll. Zentrale Punkte: mehr Wohnungen, mehr Lebendigkeit und dafür weniger Autos. Die Initiative, zu der auch die Patriotische Gesellschaft und die Evangelische Akademie gehören, hatte Anfang Oktober 300 Bürger zu einem zweitägigen Workshop eingeladen. Unter dem Motto "Keine Denkverbote" wurden auch unkonventielle Ideen für eine attraktivere Innenstadt diskutiert. In der Ideen-Werkstatt ging es etwa um die Frage: Wie kann Hamburg so lebendig werden wie Kopenhagen, Amsterdam oder Barcelona?

Ein "Canale Grande" für Hamburg?

Ein Vorschlag sei laut Koordinator Florian Marten "ein bisschen Venedig für Hamburgs Kanäle" gewesen. Bei der Idee eines "Canale Grande" gehe es aber nicht um Gondeln. Nikolai- und Alsterfleet könnten vielmehr Pontons auf dem Wasser erhalten, auf denen Menschen spazieren gehen können."Die Fleete sind ein Schatz, den Hamburg noch nicht gehoben hat", so Marten.

"Ein bisschen Wien, ein wenig Barcelona"

Darüber hinaus sei über eine Verengung der Willy-Brandt-Straße und der Ludwig-Erhardt-Straße auf jeweils eine Spur pro Richtung gesprochen worden. Der Hamburger Innenstadt könnte ein bisschen Wien, ein wenig Barcelona ganz gut bekommen, sagte der Sprecher der Initiative, Florian Marten. Es sei höchste Zeit, die City wieder lebendig zu machen. Dafür brauche man dort vor allem viel mehr Wohnungen.

Mehr Wohnungen und Boulevards

Ein weiteres Gedankenspiel befasste sich mit dem Parkhaus an der Katharinenkirche - und der Idee des Wohnens darin. An der Straßenfront könnten Wohnungen entstehen, sagte Stadtplanerin Ingrid Spengler, um die Gegend wieder menschlicher zu gestalten. Der hintere Teil könne Parkhaus bleiben. Die Initiative "Altstadt für Alle" schlägt auch einen "Kulturboulevard" vor - einen breiten Fußweg zwischen Deichtorhallen und Kunsthalle. Dafür müssten Parkplätze und Abbiegespuren auf dem Glockengießerwall und dem Steintorwall abgebaut werden, so die Initiatoren. "Wenn man eine Spur, die heute nur für Parken und Abbiegen genutzt wird, dem Fuß- und Fahrradverkehr zuschlagen würde, dann hätte man Hamburgs Kulturhighlights viel besser erschlossen", sagt Marten.

Vordbilder: Kopenhagen, Wien oder Barcelona

Als nächsten Schritt ihrer Arbeit will "Altstadt für Alle" ihr Konzept und die ersten Vorschläge verschiedenen Zielgruppen vorstellen und mit ihnen diskutieren. Anschließend sollen ausgewählte Projektideen gemeinsam mit den jeweils dafür wichtigen Akteuren weiterentwickelt werden. Bei ihrem Konzept orientiert sich die Initiative nach eigenen Angaben an erfolgreichen Beispielen in Kopenhagen, Wien und Barcelona.

