Stand: 01.02.2017 18:06 Uhr

Polizist schießt Mann in St. Georg nieder

Im Hamburger Stadtteil St. Georg ist am Mittwoch ein Mann bei einem Polizeieinsatz angeschossen worden. Der Beamte habe in einer offensichtlichen Notwehrsituation mehrfach geschossen und den Mann mindestens einmal ins Bein getroffen, sagte Polizeisprecher Timo Zill. Der etwa 30 Jahre alte Angeschossene wurde zu einer Notoperation in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Frauen hatten Mann mit Messer beobachtet

Den Schüssen war nach Zills Angaben ein Handgemenge zwischen dem Beamten in Zivil und seinem Widersacher vorangegangen. Der Polizist hatte den Unbekannten angehalten, nachdem er nach Polizeiangaben von zwei Frauen auf den offenbar aggressiv auftretenden und mit einem Messer bewaffneten Mann aufmerksam gemacht worden war. Der Mann habe eine Bewegung in Richtung des Beamten gemacht, woraufhin dieser Pfefferspray eingesetzt habe. Nach einem Fluchtversuch habe der Polizist den Mann zu Boden gebracht, woraufhin dieser versucht habe, mit dem Messer anzugreifen.

"Und in dieser - nach erstem Anschein - offensichtlichen Notwehrsituation hat der Kollege dann von seiner Schusswaffe mehrfach Gebrauch gemacht und hat eben diese Person angeschossen", sagte Zill.

Polizist wird betreut

Zum Zustand des etwa 30 Jahre alten Mannes und zu seiner Identität konnte Zill zunächst keine Angaben machen. Die Schussabgabe in einer Überprüfungssituation sei eine psychisch belastende Situation für den Polizisten, er werde entsprechend betreut.

