Polizei warnt vor Fahrradkorb-Dieb

Die Hamburger Polizei warnt vor einem Seriendieb, der es vor allem auf Radfahrerinnen abgesehen hat. In den vergangenen Tagen soll der Unbekannte mehr als 30 Mal Handtaschen aus Fahrradkörben geklaut haben.

Vor allem in Rotherbaum und Harvestehude

Dabei ging er so geschickt vor, dass die Frauen häufig erst viel später bemerkten, dass ihre Handtasche weg war. Deshalb ist bislang auch unklar, ob der Dieb während der Fahrt zuschlug oder den Radfahrerinnen auflauerte, als sie an einer Ampel warteten. Vor allem in den Stadtteilen Rotherbaum und Harvestehude häuften sich die Fälle: Dort gingen insgesamt 34 Anzeigen in den letzten zehn Tagen ein. Mehrere Betroffene waren mit dem Rad im Bereich Schröderstiftstraße und Hoheluftchaussee unterwegs.

Besondere Häufung zur Rush Hour

Besonders auffällig ist, dass die Handtaschen vor allem morgens zwischen 6.30 und 8 Uhr sowie nach 17 Uhr geklaut wurden - also dann, wenn besonders viele Radfahrer unterwegs sind. Die Polizei rät daher, auch auf dem Fahrrad aufmerksam zu sein und Wertgegenstände am Körper zu tragen. Eine Möglichkeit sei auch, den Henkel der Handtasche über den Sattel zu ziehen und einen Fahrradkorb zu verwenden, der vorne am Lenker befestigt ist.

Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die einen der Überfälle auf Radfahrerinnen beobachtet haben.

