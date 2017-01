Stand: 15.01.2017 16:40 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff

Die Hamburger Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der am Sonntagmorgen einen Mann in Bramfeld mit einem Messer verletzt hat. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, wie NDR 90,3 berichtete. Der 20-Jährige soll in der Werner-Otto-Straße von dem Täter unvermittelt von hinten angegriffen und mit einem Messer verletzt worden sein. Laut Polizei ist der Hintergrund des Angriffs unklar.

Opfer nicht in Lebensgefahr

Der Täter sei geflüchtet, nachdem er und das Opfer zu Boden gestürzt waren. Der 20-Jährige habe sich noch selbständig in ein Krankenhaus begeben können und sei dort sofort medizinisch versorgt worden, erklärte die Polizei. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Zeugen sollen sich melden

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Der Verdächtige sei ca. 180 cm groß und zwischen 18 und 21 Jahren alt. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild, eine normale Statur, dunkle kurze Haare und eine dunkle Jacke mit eventuell orangefarbener Kapuze getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 040-4286-56789 zu melden.

Aufruf insbesondere an Fahrgäste am Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt

Insbesondere werden Fahrgäste der U-Bahnlinie U1 (Ankunft Wandsbek-Gartenstadt 01:43 Uhr), abfahrende Fahrgäste (ab Wandsbek Gartenstadt nach 01:45 Uhr) und Fußgänger vom Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt in Gehrichtung Haldesdorfer Straße gebeten, sachdienliche Informationen zu geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.01.2017 | 17:00 Uhr