Stand: 11.05.2017 16:51 Uhr

Polizei präsentiert Galerie gestohlener Räder

Wer vermisst sein Fahrrad? Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag Fotos von gestohlenen Fahrrädern im Internet veröffentlicht. Allerdings braucht man bei der Suche viel Geduld: Die Galerie der Fahrräder umfasst 1.748 Fotos und ist hier zu finden.

Besitzer können sich telefonisch melden

Die rechtmäßigen Besitzer der Zweiräder können sich telefonisch bei der Polizei melden, unter der Telefonnummer 040-4286-56789. Mithilfe persönlicher Unterlagen wie Kaufbelegen oder Fotos müssen Besitzer nachweisen können, dass ihnen eines der geklauten Fahrräder gehört. Die Fahrräder waren im April bei einer großen Razzia der "Soko Fahrradklau" sichergestellt worden.

Videos 01:34 min 1.500 gestohlene Fahrräder sichergestellt Hamburg Journal Es könnte der größte Schlag gegen organisierte Fahrrad-Diebe in der Geschichte der Hamburger Polizei sein: In Rothenburgsort haben die Beamten Hunderte Fahrräder sichergestellt. Video (01:34 min)

Die Ermittler hatten die Räder in vier Lagerhallen im Stadtteil Rothenburgsort entdeckt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hatte damals von einem "spektakulären Erfolg" gesprochen. Nach der langwierigen Katalogisierung stehen die Räder jetzt dicht an dicht auf insgesamt 5.000 Quadratmetern in zwei extra angemieteten Hallen in Niendorf. Bei einigen Fahrrädern waren die Besitzer bereits gefunden worden.

In Hamburg werden viele Räder geklaut

Laut ADFC haben Deutschlands Stadtstaaten im Vergleich der Bundesländer die höchsten Diebstahlquoten: Hamburg und Berlin liegen ganz vorn mit jeweils über 800 Fahrraddiebstählen je 100.000 Einwohner. 2016 wurden in Hamburg knapp 17.500 Fahrraddiebstähle angezeigt, 1,6 Prozent mehr als 2015. Den Diebstahl von 680 Rädern konnte die Polizei aufklären, das entspricht laut polizeilicher Kriminalstatistik einer Quote von 3,9 Prozent. Dieser Wert könnte sich nun vervielfachen.

