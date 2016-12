Stand: 30.12.2016 14:21 Uhr

Peter Tamm ist gestorben

Peter Tamm, Hamburger Medienmanager und Gründer des Internationalen Maritimen Museums Hamburg, ist am Donnerstagabend gestorben. Der 88-Jährige starb im Kreise seiner Familie.

Seefahrt und Journalismus

Tamm, der sich selbst als Traditionalist und Schifffahrts-Verrückten bezeichnete, hat die See immer geliebt. Er verband sie mit seiner zweiten Leidenschaft, dem Journalismus. So begann er seine Karriere 1948 als Schifffahrtsredakteur beim "Hamburger Abendblatt". Schnell wurde er zum Vertrauten des Verlegers und 1970 Vorstandsvorsitzender des Axel-Springer Verlags. Die mehrfache Neuordnung der Springer-Gruppe in den 1970er- und 1980er-Jahren und den Börsengang der Axel-Springer AG überstand Tamm an der Spitze des Hamburger Verlagshauses unbeschadet. Erst nach massiver Kritik an seinem Management nahm Tamm 1991, zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrages, den Hut.

Gründung eines Schifffahrtsmuseums

Jahrzehntelang trug der Hamburger die weltweit größte Sammlung zur Schifffahrts- und Marinegeschichte zusammen. Nach seinem Ausscheiden gründete er damit das Internationale Maritime Museum in der Hafencity. Damit gingen für ihn gleich zwei Kinderträume in Erfüllung, die er damals benannte: "Ein Museum zu haben, an einer Weltwasserstraße zu leben, in meiner Heimatstadt Hamburg."

