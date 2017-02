Stand: 04.02.2017 14:00 Uhr

"Peking" kommt im Juni nach Deutschland

Das historische Segelschiff "Peking" wird voraussichtlich im Juni in Deutschland eintreffen. Auf welche Werft es von den USA aus überführt wird, entscheidet sich in den kommenden zwei Monaten. Fünf Werften aus Norddeutschland sind noch im Rennen um den Auftrag, den mehr als 100 Jahre alten Großsegler zu restaurieren. Darunter ist auch Blohm + Voss in Hamburg. Nach Informationen von NDR 90,3 hat die benachbarte Norderwerft ihr Angebot zurückgezogen, um Blohm + Voss keine Konkurrenz zu machen. Beide Unternehmen gehören mittlerweile zur Bremer Lürssen-Gruppe.

"Peking" wird für Überfahrt fit gemacht

"Die Werften sind hoch engagiert und heiß auf den Auftrag“, sagte Joachim Kaiser, Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim, die den Großsegler inzwischen übernommen hat. Noch liegt die "Peking" auf einer Werft in New York und wird dort für die Überfahrt - huckepack auf einem Spezialschiff - fit gemacht. Ende Mai oder Anfang Juni soll die Reise nach Norddeutschland dann beginnen.

26 Millionen Euro vom Bund

Zwei bis drei Jahre werden für die Restaurierung und den Umbau der "Peking" zum Museumsschiff veranschlagt. Der Rumpf des mehr als 100 Meter langen Schiffes muss zu einem großen Teil originalgetreu nachgebaut werden. Der Bund stellt für die Rückführung und Instandsetzung insgesamt 26 Millionen Euro zur Verfügung.

Als Aushängeschild für Hafenmuseum vorgesehen

Die "Peking" mit ihren vier rahgetakelten Masten soll zum weithin sichtbaren Aushängeschild des geplanten Deutschen Hafenmuseums werden. Ob das bei den historischen 50er-Schuppen auf der südlichen Elbseite oder an einem anderen Standort entsteht, entscheidet sich in den kommenden Monaten.

