Ostermarsch in Hamburg: "Frieden jetzt!"

In Hamburg führt der traditionelle Ostermarsch vom St.-Georgs-Kirchhof bis zum Carls-von-Ossietzky-Platz in St. Georg. Die Kundgebung soll unter dem Motto "Den Kriegen zum Trotz: Frieden jetzt! Sofort!" stattfinden. Die Teilnehmer demonstrieren unter anderem für die Abrüstung der Bundeswehr und für Solidarität mit Flüchtlingen.

Frieden als Voraussetzung zur Lösung globaler Probleme

Organisiert wird die Demonstration vom Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung. Es fordert neben der Abrüstung der Bundeswehr ein Ende von Rüstungsexporten und die Auflösung aller Militärpakte. Friedenspolitik sei "bitter notwendig als Voraussetzung zur Lösung globaler Probleme wie Hunger, Armut und Klimawandel", heißt es in dem Aufruf des Hamburger Forums. Unterstützt wird dieser von kirchlichen Gruppen und Gewerkschaften wie der GEW, aber auch von Parteien wie Die Linke und der DKP.

Ostermärsche gibt es seit fast 60 Jahren

Der erste deutsche Ostermarsch 18.04.1995 10:00 Uhr Autor/in: Schütt, Peter NDR 90,3 erinnert daran, wie am 18. April 1960 ein kleines Grüppchen norddeutscher Pazifisten um Helga und Konrad Tempel eine Massenbewegung in Gang setzte.







Zum Abschluss der diesjährigen Ostermärsche werden in mehreren deutschen Städten insgesamt Tausende Teilnehmer erwartet. Seit rund 60 Jahren gehen am Osterwochenende Menschen auf die Straße, um für Frieden zu demonstrieren. Doch obwohl die Anliegen der Friedensbewegung noch immer hoch aktuell sind, beklagen die Organisatoren seit Jahren sinkende Teilnehmerzahlen. 100 Aktivisten oder weniger - das ist nicht zu vergleichen mit den Menschenmengen, die sich zum Beispiel in den 70er- oder 80er Jahren versammelten, als der Vietnamkrieg oder die Nato-Nachrüstung Hunderttausende auf die Straße brachte. Vor allem junge Menschen beteiligen sich heute kaum noch an Ostermärschen.

