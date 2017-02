Stand: 05.02.2017 15:47 Uhr

Offenbar IS-Anhänger aus Hamburg festgenommen

In der Türkei sind offenbar zwei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen worden. Mehrere Medien berichteten, dass die beiden Männer in Hamburg und Bremen aufgewachsen seien. Einer von ihnen soll bis zu seiner Ausreise nach Syrien in einem Hamburger Box-Club trainiert haben. Die Männer sollen bereits Ende Januar von Spezialkräften der türkischen Polizei festgenommen worden sein, nachdem sie aus Syrien kommend die Grenze passiert hatten. Doch erst jetzt haben türkische Behörden herausgefunden, wer die Männer sind. Die IS-Anhänger hatten sich einer Haar-Transplantation unterzogen, offenbar um ihr Aussehen zu verändern. Sie waren von Interpol weltweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Einer der Männer in Propaganda-Video zu sehen

Einer der Männer taucht in einem Propaganda-Video der Terrormiliz IS auf, in dem auch der vom Hamburger Oberlandesgericht verurteilte Bremer Salafist Harry S. zu sehen ist. Darin werden zwei Gefangene erschossen. Türkische Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der Bremer und der Hamburger IS-Anhänger bei ihrer Festnahme gerade auf dem Weg nach Europa waren und dort möglicherweise einen Anschlag verüben wollten. Laut Medienberichten sollen die beiden Männer Mazedonier sein. Noch ist offenbar unklar, ob sie in ihr Herkunftsland abgeschoben werden oder ob ihnen in der Türkei der Prozess gemacht wird. Mazedonsiche Sicherheitsbehörden sollen nach Informationen von NDR 90,3 bereits ein Auslieferungsersuchen an die Türkei gerichtet haben.

Aus Hamburg und Umgebung haben sich laut Verfassungsschutz 70 Dschihadisten nach Syrien und in den Nordirak aufgemacht, um den IS zu unterstützen. Davon ist ein gutes Drittel zurückgekehrt und wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

