Nach Sperrung: Autobahn 7 wieder frei

Die Sperrung der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Schnelsen und Quickborn ist am Sonntagvormittag aufgehoben worden, der Verkehr rollt wieder. Der Streckenabschnitt war in der Nacht zum Sonntag für mehrere Stunden nicht befahrbar, weil die Brücke über die Friedrich-Ebert-Straße, die Hasloh und Norderstedt verbindet, abgerissen wurde. Sie muss wegen der Verbreiterung der Autobahn auf sechs Spuren neu gebaut werden. Parallel zum Brückenabriss sollte die Fahrbahndecke zwischen Schnelsen und Schnelsen-Nord saniert werden, wie das Baukonsortium Via Solutions Nord mitteilte. Während der Sperrung wurde der Verkehr umgeleitet.

