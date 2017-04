Stand: 28.04.2017 17:41 Uhr

Minister fordern Nachrüstung von Dieselmotoren

Noch in diesem Jahr sollen wirksame Maßnahmen gegen Stickoxide aus Dieselmotoren entwickelt werden. Darüber sind sich die Verkehrsminister aus allen 16 Bundesländern einig. Und so heißt es im Beschluss, den sie nach ihrer zweitägigen Frühjahrskonferenz am Freitag in Hamburg präsentierten: Die Kosten und der Nutzen eines Nachrüstprogramms für Dieselfahrzeuge durch die Hersteller müssten ermittelt werden. Außerdem soll es europaweit einheitliche Messverfahren und Vorschriften für die Autohersteller geben. Nur so ließen sich künftig Manipulationsskandale wie bei VW verhindern, erklärte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Ein runder Tisch soll mit Industrie, Umwelt- und Verbraucherverbänden bis Jahresende Lösungsvorschläge für umsetzbare und wirksame Maßnahmen abgeben.

Verkehrsminister: Lösungen gegen schlechte Luft? Hamburg Journal - 27.04.2017 19:30 Uhr Hamburg überschreitet regelmäßig die Grenzwerte für schädliche Stickoxide. Verkehrsminister. Die Verkehrsminister wollen nun den Druck auf die Autohersteller erhöhen.







Keine Fahrverbote für emissionsreiche Dieselfahrzeuge

Umstritten bleibt die Frage nach Fahrverboten wie sie einige Länder wie Bremen und auch Umweltorganisationen fordern. Und auch ein generelles Verkaufsverbot von Dieselfahrzeugen, die nachweislich die Grenzwerte überschreiten, wird es vorerst nicht geben. Die Mehrheit der Verkehrsminister sowie der Bundesverkehrsminister lehnten das ab. Sie setzen darauf, jene Fahrzeuge sauberer zu machen, die ständig in den Innenstädten unterwegs sind wie Busse, Taxis und Lieferverkehr. "Der Dieselmotor wird noch längere Zeit ein wichtiger Antrieb bleiben", sagte Hamburgs Verkehrssenator Frank Horch (parteilos). "Aber die Emissionen müssen ganz schnell runter." Horch will auch den Fahrradverkehr, emissionsfreie Busse und Elektromobilität fördern.

Weitere Ergebnisse der Konferenz

Bundesverkehrsminister Dobrindt übergab der Stadt Hamburg den bundesweit ersten Förderbescheid über knapp drei Millionen Euro für den Ausbau von Ladesäulen für E-Autos. Damit könnten 595 Ladepunkte in und um Hamburg geschaffen werden. Derzeit gibt es rund 350 öffentlich zugängliche Ladepunkte.

Lkw sollen künftig mit Abbiege-Assistenten ausgestattet werden, damit sie beim Abbiegen keine Fußgänger und Radfahrer erfassen. Die Länder forderten außerdem mehr Mitsprache und mehr Planungssicherheit beim Bau von Autobahnen. Außerdem sprachen sie sich dafür aus, die Traditionsschifffahrt, die von strengeren Sicherheitsregeln bedroht ist, zu erhalten. Dobrindt sagte, er gehe davon aus, dass Gespräche zu einem tragfähigen Kompromiss führen würden.

Viele Fragen sind also noch zu klären: Was kostet eine Nachrüstung um giftige Dieselabgase zu filtern, wer bezahlt sie und was bringen Filter überhaupt? Das werden sich auch die Umweltschützer fragen, die am Donnerstag zum Auftakt der Verkehrsministerkonferenz vor dem Rathaus demonstriert hatten und unter anderem einen Verkaufsstopp für Diesel-Neufahrzeuge, die zu viel Stickstoff ausstoßen, gefordert hatten. Auf einem Plakat kritisierten sie Bundesverkehrsminister Dobrindt als "Minister für Versagen und Verzögern". Die Demonstranten verlangten von Dobrindt, das ihm unterstellte Kraftfahrtbundesamt anzuweisen, den Verkaufsstopp unverzüglich durchzusetzen. "Wir müssen aufhören, zusätzliche nagelneue dreckige Autos auf die Straße zu lassen", sagte BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg. Außerdem müsse der Fahrzeugbestand insgesamt reduziert werden: "In jeder großen Stadt werden wir unsere Luft nicht sauber kriegen, wenn wir nicht mit weniger Autos arbeiten."

Studie: Euro-6-Diesel überschreiten Grenzwerte um Vielfaches

Verkehrsminister sprechen über Abgaspolitik NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.04.2017 16:00 Uhr Autor/in: Renne, Barbara Die Verkehrsminister von Bund Ländern sind zu ihrem Treffen in Hamburg zusammengekommen. Ein Thema: Wie sollen Großstädte mit Dieselabgasen umgehen?







Im Zuge der VW-Abgasaffäre war bekannt geworden, dass Dieselfahrzeuge im Alltag auf der Straße deutlich mehr Abgase produzieren als unter Laborbedingungen. Das Umweltbundesamt hatte erst in dieser Woche neue Daten präsentiert, wonach auch neue Euro-6-Diesel auf der Straße im Schnitt sechsmal so viel gesundheitsschädliche Stickoxide ausstoßen wie erlaubt. Demnach produzieren Euro-6-Diesel im Schnitt 507 Milligramm Stickoxide pro Kilometer. Der Grenzwert fürs Labor liegt bei 80 Milligramm. Insgesamt ist der Stickoxid-Ausstoß der deutschen Diesel-Flotte demnach um rund ein Drittel höher als angenommen.

In Hamburg und vielen anderen deutschen Städten überschreitet die daraus entstehende Luftverschmutzung regelmäßig die erlaubten Werte. Mehrere EU-Verfahren laufen deswegen gegen Deutschland. In Deutschland ist es vom Gesetz her bislang ausreichend, wenn Dieselfahrzeuge unter Laborbedingungen die Vorgaben der EU erfüllen.

