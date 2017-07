Stand: 13.07.2017 20:28 Uhr

Martin Schulz besucht das Schanzenviertel

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat am Donnerstagnachmittag das Hamburger Schanzenviertel besucht. Schulz wollte sich eine Woche nach den schweren Krawallen zum G20-Gipfel vor Ort ein eigenes Bild von der Lage machen. Eine Stunde lang war er unterwegs und sprach mit Polizeibeamten am neu eingerichteten Infomobil. Schulz dankte der Polizei für ihren Einsatz und fügte hinzu: "Ich stelle auch fest, dass wir jetzt mehrere Millionen Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten in Deutschland haben, die alles besser wissen." Die Krawalle und der Polizeieinsatz rund um die Veranstaltung müssten nun aufgearbeitet werden.

"Rücktritt von Scholz ist kein Thema"

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) habe am Mittwoch mit seiner Regierungserklärung in der Bürgerschaft zur Versachlichung der Debatte beigetragen. Ein Rücktritt von Scholz sei aber kein Thema. Zur Diskussion um die Räumung des linksautonomen Zentrums Rote Flora wollte sich Schulz nicht äußern. Diese Debatte müsse von der Bürgerschaft geführt werden, sagte er. Zunächst müssten die Hamburger überlegen, wie sie den innerstädtischen Zusammenhalt stabilisierten.

Auch negative Reaktionen

Bei dem Besuch im Schanzenviertel wollte Schulz auch mit Anwohnern und Geschäftsleuten in dem Viertel reden. Von einem Ladenbesitzer ließ er sich einen Pflasterstein zeigen, den der bei den Krawallen am vergangenen Freitag vor seiner Apotheke gefunden hatte. Der große Medientross mit dem der Politiker durch die Schanze zog, erregte Aufmerksamkeit. Während Polizisten und Anwohner ihn freundlich empfingen, gab es von einigen jungen Männern vereinzelte Rufe wie "Martin, hau ab" oder "Verpisst euch". Davon ließ sich der SPD-Chef jedoch nicht beirren und setzte seine Tour durch das Viertel fort.

Auch am Freitag ist Schulz noch in Hamburg und wird das Unternehmen Airbus in Hamburg-Finkenwerder besuchen.

