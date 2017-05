Stand: 02.05.2017 05:36 Uhr

Mai-Demos in Hamburg weitgehend friedlich

Die Demonstrationen zum 1. Mai sind in Hamburg insgesamt friedlicher verlaufen als in den Vorjahren. Erst am späten Montagabend kam es zu einzelnen Ausschreitungen und Festnahmen rund um das Schulterblatt im Schanzenviertel. Zuvor war eine Demonstration mit etwa 2.500 Teilnehmern vom Bahnhof Sternschanze zum Jungfernstieg gezogen - begleitet von rund 2.100 Polizisten, etwa 500 mehr als im vergangenen Jahr.

Friedliche Mai-Demo - Flaschenwürfe in der Schanze















































Sechs Verletzte, drei Festnahmen

Im Schanzenviertel kam es im Anschluss nach Angaben der Polizei zu einzelnen Angriffen mit Flaschen und Böllern auf die Beamten. Daraufhin räumte die Polizei das Schulterblatt vor dem linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora. Sechs Beamte wurden verletzt, drei Menschen wurden festgenommen, zwölf weitere kamen in Gewahrsam, wie die Polizei mitteilte.

Kaputte Scheiben in Wilhelmsburg

Zwischenfälle gab es auch in Wilhelmsburg, als etwa 30 Vermummte in der Veringstraße Scheiben von Geschäften und Banken einwarfen. Die Täter konnten entkommen.

Polizeisprecher Timo Zill zog dennoch insgesamt ein positives Fazit und sprach von dem vielleicht ruhigsten Einsatz am 1. Mai seit Jahren. Der G20-Gipfel im Juli sei zwar thematisiert worden, habe aber nicht zu Störaktionen geführt.

Videos 02:15 min Mai-Demo startet friedlich 01.05.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Rund 2.000 Teilnehmer marschieren im Zuge der sogenannten "revolutionären" 1. Mai-Demo zur Hamburger Innenstadt. Der Beginn verlief ruhig, wie Polizeisprecher Timo Zill berichtet. Video (02:15 min)

8.000 Demonstranten auf dem Fischmarkt

Bereits am Vormittag hatten rund 8.000 Menschen auf dem Fischmarkt an einer Großdemonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter dem Motto "Wir sind viele, wir sind eins" teilgenommen. Ein Teil davon zog später weiter in Richtung Schanzenviertel.

In den vergangenen Jahren hatte es im Anschluss an die friedlichen Kundgebungen immer wieder Ausschreitungen und Krawalle gegeben. Die Polizei sprach im Vorfeld der Demonstrationen von einer "üblichen Einsatzlage". Verschiedene Geschäfte hatten dennoch ihre Fronten mit Holzplatten verbarrikadiert oder mit Rollläden geschützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.05.2017 | 05:30 Uhr