Neuer Gedenkort erinnert an Deportationen

72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist in Hamburg eine neue Gedenkstätte eröffnet worden. Der Gedenkort "denk.mal Hannoverscher Bahnhof" im Lohsepark in der Hafencity erinnert an die Deportation von insgesamt 8.071 Juden, Sinti und Roma in die Ghettos und nationalsozialistischen Vernichtungslager in Osteuropa. Der Bahnhof selbst wurde 1955 abgerissen, es existiert nur noch ein Teil des Bahnsteigs.

Gedenkstätte Hannoverscher Bahnhof eingeweiht NDR//Aktuell - 10.05.2017 16:00 Uhr Eine Gedenkstätte in einem alten Bahnsteig in der Hamburger HafenCity erinnert jetzt an die von dort deportierten Juden, Roma und Sinti während des Zweiten Weltkrieges.







Erinnerung an ein dunkles Kapitel in Hamburgs Geschichte

Mit dem Gedenkort sei die "lange in den Hintergrund gedrängte, dunkle Geschichte des Hannoverschen Bahnhofs in das Gedächtnis der Stadt aufgenommen", erklärte Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) bei der Eröffnung. Zu Wort kamen auch Vertreter von Opferverbänden und die Überlebende Lucille Eichengreen, die als 16-Jährige zunächst in das Ghetto nach Lodz und später nach Bergen-Belsen deportiert wurde. Sie überlebte als einzige ihrer Familie den Holocaust. Eichengreen kritisierte, dass die Gedenkstätte so spät entstanden sei, und stellte fest: "Es bleibt ein Ort des Verbrechens und einer unglaublichen Vergangenheit".

Gedenkstätte besteht aus drei Elementen

Der neue Gedenkort wurde gemeinsam mit Opferverbänden und den Behörden entwickelt und besteht aus drei Elementen: Die sogenannte Fuge zeichnet den früheren Gleisverlauf nach. Sie führt vom ehemaligen Bahnhofsvorplatz durch den Park bis zu dem Relikt des historischen Bahnsteigs, von dem aus die Züge in die Ghettos und Vernichtungslager abfuhren.

Zweites Element ist der zentrale Gedenkort direkt am ehemaligen Bahnsteig 2 mit seinen Gleisen. Eine große Steinplatte erinnert dort an die Deportation. Seitlich an der Bahnsteigkante sind auf 20 Tafeln alle bekannten Deportierten namentlich genannt - es sind 7.741 Namen. Die derzeit ermittelte Zahl der verschleppten Hamburger Juden, Sinti und Roma liegt allerdings noch höher: bei 8.071. Als drittes Element soll bis 2020 ein Dokumentationszentrum in einem der Gebäude am Rande des Lohseparks entstehen. Eine Dauerausstellung wird sich dort mit dem Schicksal der deportierten norddeutschen und Hamburger Bürger beschäftigen.

Führungen, Zeitzeugengespräche und Vorträge

Anlässlich der Einweihung der neuen Gedenkstätte sind noch bis zum 16. Mai mehrere Veranstaltungen mit Zeitzeugen und Historikern geplant. Einen Überblick über das Programm gibt ein Flyer.

