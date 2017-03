Stand: 23.03.2017 07:24 Uhr

Kosten für Flüchtlinge geringer als erwartet

Die Stadt Hamburg hat 2016 deutlich weniger Geld für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen ausgegeben als geplant. Das zeigt der Entwurf einer Senatsdrucksache, wie NDR 90,3 am Donnerstag berichtete. Knapp 600 Millionen Euro haben die verschiedenen Behörden demnach im vergangenen Jahr bezahlt, um alle neu in Hamburg ankommenden und die bereits hier lebenden Flüchtlinge zu versorgen. Damit liegen die Kosten in etwa auf dem Niveau von 2015.

Reserve offenbar nicht benötigt

Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) hatte im November noch eine zusätzliche Reserve für Flüchtlingskosten von rund 220 Millionen Euro zurückgelegt. Die aber wurde nun offenbar doch nicht benötigt. Aus dem Entwurf der Senatsdrucksache geht außerdem hervor, wofür das Geld genau ausgegeben wurde. So bekamen im Schnitt 22.000 Flüchtlinge staatliche Unterstützung. Fast 2.500 Sprachkurse wurden finanziert. Und rund 3.000 Menschen wurden in ihre Heimatländer zurückgeführt, vor allem in die Balkanstaaten.

