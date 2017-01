Stand: 18.01.2017 06:09 Uhr

Kollaustraße: Wasser legt Verkehr lahm

Ausgetretenes Wasser hat im Hamburger Stadtteil Niendorf den Verkehr von der Autobahn 7 in Richtung Innenstadt behindert. Aus der Fahrbahn der Kollaustraße sei in der Nacht zum Dienstag Wasser ausgetreten, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Es wurde ein Schaden an der Transportleitung unter der Straße vermutet und darum wurde die Stelle an der Kreuzung zur Papenreye aufgegraben. Zwei der drei Fahrspuren mussten stadteinwärts gesperrt werden. Sie bleiben auch heute noch voraussichtlich um 15 Uhr gesperrt. Die Baugrube wurde zwar bereits wieder verfüllt, der Asphalt müsse aber noch aushärten, hieß es.

Wasser in der Kollaustraße legt Verkehr lahm Hamburg Journal - 17.01.2017 18:00 Uhr Ein vermuteter Wasserrohrbruch hat in der Kollaustraße den Berufsverkehr zum Erliegen gebracht. Die Suche nach dem Leck war allerdings erfolglos.







Kein Leck gefunden

Die Techniker konnten zuvor kein Leck an der 40 Zentimeter dicken Transportleitung entdecken. Sie hielt auch einen Wasserdruck von vier bis sechs Bar aus. Ein Wasserrorhrbuch, wie zunächst vermutet, lag also offenbar doch nicht vor. Woher das ausgetretene Wasser kam, soll nun eine Laboranalyse klären. Die Trinkwasserversorgung im Stadtteil war von den Reparaturarbeiten nicht betroffen.

Lange Staus

Auf der Bundesstraße 447, der Kollaustraße, stauten sich die Autos nach Angaben der Verkehrsleitstelle am Dienstagmorgen bis zur Autobahnabfahrt Schnelsen zurück. Auch auf den Ausweichstrecken gab es massive Behinderungen. Linienbusse verspäteten sich bis zu 45 Minuten, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Die viel benutzte Metrobuslinie 5 wurde umgeleitet.

