Stand: 24.01.2017 06:08 Uhr

Klage blockiert Westerweiterung des Hafens

Die Westerweiterung des Hamburger Hafens ist vorerst blockiert. Grund ist eine Sammelklage von Anwohnern des nördlichen Elbufers, die sich gegen den Hafenausbau wehren. Die meisten der etwa 50 Kläger wohnen an der Elbchaussee und in Övelgönne. Vertreten werden sie von der Kanzlei Mohr. Die ist auch für die Umweltverbände NABU und BUND bei deren Klage gegen die Elbvertiefung aktiv, wie NDR 90,3 am Dienstag berichtete.

Kläger fürchten Lärm und zweifeln an Bedarf für Ausbau

Die Kläger wehren sich gegen den Lärm, der entsteht, wenn zwischen Waltershof und Finkenwerder eine neue Kaimauer errichtet wird. Außerdem zweifeln die Kläger daran, dass es überhaupt einen Bedarf dafür gibt, zusätzliche Liegeplätze und Umschlagskapazitäten im Hamburger Hafen zu schaffen. Unklar ist noch, ob neben den Anwohnern auch die Umweltverbände gegen das Vorhaben vor Gericht ziehen werden.

Neues Terminal in Waltershof geplant

Der Terminalbetreiber Eurogate will seine Fläche im Hamburger Hafen um die Hälfte vergrößern. Dazu muss ein ganzes Hafenbecken zugeschüttet werden. Knapp 40 Hektar neue Fläche sollen entstehen, um dort Container umzuschlagen. Zwei neue Liegeplätze für Großcontainerschiffe direkt an der Elbe sind geplant - in Sichtweite des Strands von Övelgönne. Bereits seit 2005 laufen die Planungen bei der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) für das Großprojekt.

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht

Verhandelt werden soll über die Klage vor dem Verwaltungsgericht am Lübeckertordamm. Der Zeitpunkt ist noch völlig unklar. Laut Senat hat die Klage aufschiebende Wirkung. Das bedeutet: Vorerst kann nicht gebaut werden. Insgesamt will die HPA rund 250 Millionen Euro für die Westerweiterung ausgeben - und für eine größere Zufahrt zum Waltershofer Hafen. Angesichts immer größerer Containerschiffe soll der Platz zum Wenden in der Hafeneinfahrt erweitert werden.

