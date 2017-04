Stand: 29.04.2017 17:43 Uhr

Kinderschutz: Experten kritisieren Behörden

Vor der Enquete-Kommission für mehr Kinderschutz haben am Sonnabend drei Sachverständige den Hamburger Behörden keine guten Noten ausgestellt. Bei der Sitzung im Haus der Patriotischen Gesellschaft im Stadtzentrum wurden Zweifel an der Zusammenarbeit der Ämter und Behörden geäußert, wie NDR 90,3 berichtete.

Spannungen zwischen Jugendämtern und Justiz

Die Sachverständige und Psychologin Henriette Katzenstein etwa stellte starke Spannungen zwischen den Jugendämter, Familiengerichten und der Staatsanwaltschaft fest. Ihr Kollege und Jurist Ludwig Salgo fand es merkwürdig, dass sich Familienrichter nicht fortbilden müssten.

Kritik an der Sozialbehörde

Salgo bezog sich dabei auf eine Richterin, die sich im Fall Yagmur seltsam desinteressiert gezeigt hatte. Das dreijährige Kleinkind starb später durch die Misshandlungen der Mutter. Auch hinterfragte Salgo die Rolle der Sozialbehörde als Fachaufsicht beim Kinderschutz.

CDU fordert Zentralisierung der Jugendämter

Der CDU-Abgeordnete Philipp Heißner nahm die Kritik auf: "Wir haben heute von ausgewiesenen Experten gehört, dass die Wirksamkeit der Fachaufsicht der Jugendämter in Hamburg nicht in dem Maße gegeben ist, wie sie gegeben sein müsste." Das sei wirklich ein Problem. Die CDU fordert seit langem die Jugendämter unter dem Dach der Sozialbehörde zu zentralisieren.

Weitere Informationen Lara-Mia, Jessica und andere: Tödliche Fälle seit 2005 Vernachlässigt, misshandelt oder zu Tode geschüttelt: Immer wieder erschüttern Fälle von extremer Kindesmisshandlung und -vernachlässigung die Öffentlichkeit im Norden. Ein Überblick. mehr

Der SPD-Abgeordnete Uwe Lohmann wehrte sich: Man sei seit fünf Jahren dabei, den Kinderschutz in Hamburg zu stärken.

Zu viele Vorschriften für den Sozialdienst?

Ein weiterer Kritikpunkt Salgos bezog sich auf den Allgemeinen Sozialdienst (ASD). Es könne sein, sagte der Jurist, dass die Mitarbeiter des ASD unter zu vielen Vorschriften litten. Sabine Boeddinghaus von der Linken fühlte sich dadurch bestätigt: Dies decke sich mit der Kritik der Linken und der, die man aus Teilen des ASD höre. Boeddinghaus meint, dass viele Mitarbeiter überlastet seien. Die Sozialbehörde weise bei Fehlern die eigene Verantwortung aber immer zurück.

Jugendhilfe auf dem Prüfstand

Die Enquete-Kommission für mehr Kinderschutz wurde von der Hamburgischen Bürgerschaft eingesetzt und hat Ende Dezember ihre Arbeit aufgenommen. Abgeordnete aller Fraktionen beraten hier mit unabhängigen Experten. Bis Oktober 2018 soll die Kommission das System in der Jugendhilfe auf Schwachstellen untersuchen und Vorschläge unterbreiten, wie Kinder in Hamburg besser geschützt werden könnten. Anlass für die Gründung waren mehrere Todesfälle von Kindern in Hamburg in den vergangenen Jahren, die auf Misshandlungen zurückgingen. Die Jugendämter hätten eigentlich auf die Kinder aufpassen müssen.

Enquete-Kommission will Kinderschutz stärken Hamburg Journal - 27.02.2017 19:30 Uhr Immer wieder wurden Kinder in Hamburg misshandelt und sogar getötet. Nun soll eine Enquete-Kommission die Kinderrechte stärken und Schwächen im Kinderschutzsystem aufdecken.







4,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen mit Video Kommission will Kinderschutz verbessern In Hamburg soll eine Enquete-Kommission dabei helfen, den Kinderschutz zu stärken. Politiker beraten mit Experten darüber, was in den Jugendämtern und in der Sozialbehörde falsch läuft. (27.02.2017) mehr Yagmur-Erinnerungspreis für Arbeitskreis Dulsberg Der Arbeitskreis Dulsberg hat am Sonntag den ersten Yagmur-Erinnerungspreis für Zivilcourage im Kinderschutz erhalten. Die Verleihung fand im Hamburger Rathaus statt. (18.12.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2017 | 18:00 Uhr