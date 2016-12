Stand: 25.12.2016 09:54 Uhr

Keine Hinweise auf Brandstiftung in Bergedorf

Der Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bergedorf ist nach Polizeiangaben auf einen technischen Defekt oder auf menschliches Versagen zurückzuführen. Hinweise auf eine Brandstiftung seien bei der Untersuchung der Brandstätte nicht gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am ersten Weihnachtstag. Das Feuer war am Freitagabend in einer Unterkunft für Flüchtlinge am Curslacker Neuen Deich ausgebrochen. 28 Wohncontainer waren in Brand geraten, ein Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Große Hitzeentwicklung

Wegen der großen Hitzeentwicklung hätten die Ermittler die Wohncontainer erst an Heiligabend betreten und mit den Brandermittlungen beginnen können, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Das Feuer hatte sich auf einer Fläche von 300 Quadratmetern ausgebreitet, die Flammen waren laut NDR 90,3 meterhoch aus den Containern geschlagen. Die Feuerwehr war am Freitag gegen 17 Uhr alarmiert worden und dann mit einem Großaufgebot von 76 Einsatzkräften vor Ort gewesen, um die brennenden Container zu löschen.

Bewohner werden woanders untergebracht

Die Bewohner der ausgebrannten Container, unter ihnen viele Kinder, wurden zunächst in Bussen versorgt. Nach Angaben des Zentralen Koordinierungsrates Flüchtlinge sind in der Anlage derzeit etwa 340 Menschen untergebracht. Der Pressesprecher der Hamburger Sozialbehörde, Marcel Schweitzer, teilte am Freitagabend via Facebook mit, dass 37 Bewohner in andere Unterkünfte gebracht und dort versorgt wurden.

