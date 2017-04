Stand: 25.04.2017 21:23 Uhr

Kein G20-Protest auf dem Heiligengeistfeld

Hamburgs Innenbehörde und die Polizei gehen beim bevorstehenden G20-Gipfel von Ausschreitungen und Krawallen aus und haben am Dienstag klare Kante demonstiert. Im Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft gab es ein klares Nein zu einer Abschlusskundgebung auf dem Heiligengeistfeld und zu möglichen Camps von Aktivisten.

G20: Bedenken um Protest-Camp im Stadtpark Hamburg Journal - 25.04.2017 19:30 Uhr Ausgerechnet auf der Festwiese im Hamburger Stadtpark haben G20-Gegner ein Zeltcamp für 10.000 Teilnehmer beantragt. Die Innenbehörde äußerte nun ihre Bedenken um das Protest-Camp.







Sicherheitsbehörden rechnen mit Ausschreitungen

Trotz Protesten und der zahlreiche Verweise auf die Versammlungsfreiheit wollen sie das Heiligengeistfeld aus Sicherheitsgründen nicht für die Abschlusskundgebung der Großdemonstration mit bis zu 100.000 erwarteten Teilnehmern freigeben. Der Platz im Stadtteil St. Pauli "ist zu dicht am Veranstaltungsort Messegelände dran", sagte Innensenator Andy Grote (SPD) im Innenausschuss.

Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es am 6. und 8. Juli in Hamburg zu Ausschreitungen kommen wird. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer rechnet mit mindestens 4.000 gewaltbereiten Linksextremisten. Auch zur geplanten Großdemonstration am 8. Juli mit bis zu 100.000 Teilnehmern werden Linksautonome aus dem In- und Ausland kommen, sagte Meyer am Dienstag. Dazu kämen noch Proteste von Kurden.

Innensenator stärkt Polizei den Rücken

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) stärkte der Polizei im Innenauschuss demonstrativ den Rücken, denn über etwaige Demo-Verbote, Auflagen und Sicherheitszonen entscheide die Polizei. Sicherheitszonen wird es an der Messe und der Elbphilharmonie geben. Auch die Wege für die Delegationen der 19 Staats- und Regierungschefs führender Industrie- und Schwellenländer sowie Vertretern der Europäischen Union werden besonders gesichert.

"Man möge sich einmal vorstellen, die Kolonne des türkischen Präsidenten mit einer entsprechenden Zahl bewaffneter Personenschützer gerät in eine Blockade militanter Kurden", sagte Grote. "Dann haben wir ein Szenario, das alles sprengt."Man werde sicherstellen, dass die Protokollstrecken vom Veranstaltungsort zu den Hotels beziehungsweise zum Flughafen frei bleiben, sagte Grote. Die Bundeswehr ist angefragt für die Luftraumüberwachung bei einem Flugverbot.

Neues Protestbündnis formiert sich

Unterdessen formierte sich ein Bündnis aus Umwelt-, Nichtregierungs- und Bürgerrechtsorganisationen gegen die Politik der G20, das bereits eine Woche vor dem Gipfel Zehntausende Menschen auf die Straße bringen will. Unter dem Motto "Eine andere Politik ist nötig" sei am 2. Juli eine"G20-Protestwelle" mit mehreren Zehntausend Teilnehmern geplant, sagte Campact-Geschäftsführer Christoph Bautz. Geplant seien ein Protestmarsch, eine Bootsdemonstration und ein Bannermeer.

