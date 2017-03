Stand: 14.03.2017 12:10 Uhr

Innenstadt: Obdachlose tagsüber unerwünscht

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte will Obdachlose in der Innenstadt ab Ende März morgens um 6.30 Uhr wecken lassen. Die Menschen müssen ihre Schlafplätze dann räumen und dürfen diese tagsüber nicht mehr nutzen. Vor Geschäftsbeginn sollen die Plätze gereinigt werden. Bei den Obdachlosen handelt es sich vor allem um eine Gruppe von 20 Rumänen und Bulgaren, die ihre Schlaflager zwischen den Kaufhäusern Saturn und Galeria-Kaufhof aufgeschlagen haben. Sie hätten in ihrer Heimat Wohnungen und Häuser. Darum dürften sie nicht ins Winternotprogramm, so Falko Droßmann, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte.

Unhaltbarer Zustand

Droßmann stellte klar: Niemand gehöre auf die Straße. Die Schamgrenze habe sich jedoch verändert, Personaleingänge würden oft als Toiletten genutzt. Zu Arbeitsbeginn müssten die Beschäftigten der Kaufhäuser über Unrat und Kot steigen, um an ihre Arbeitsplätze zu gelangen. Das könne nicht länger toleriert werden.

Schlafplätze bleiben erhalten

Nachts sollen die Obdachlosen wieder an ihre Schlafplätze zurückkehren können. Das sei mit den Geschäftsleuten und mehreren Sozialeinrichtungen vereinbart worden, so Droßmann. Das Vorgehen sei ein annehmbarer Weg, meint auch Stefan Karrenbauer von der Obdachlosenzeitung "Hinz & Kunzt".

City: Obdachlose müssen Schlafplätze räumen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.03.2017 11:00 Uhr Autor/in: Weretka,Joachim Künftig lässt das Bezirksamt Mitte Obdachlose zwischen Saturn und Galeria Kaufhof bereits früh wecken, damit sie ihre Schlafplätze räumen. Der Zustand sei dort mittlerweile unhaltbar.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Leben auf der Straße in Hamburg NDR 90,3 Fragen wie "Warum ist kein Geld da für Obdachlose" beschäftigen die Hamburger. Bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal stand das Thema Wohnungslosigkeit darum einen Tag im Mittelpunkt. mehr mit Video Sozialsenatorin: "Menschen eine Perspektive bieten" Hamburg konnte im vergangenen Jahr 5.500 Menschen vor Wohnungslosigkeit bewahren, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) bei NDR 90,3. Kritik kam vom Straßenmagazin "Hintz & Kuntz". (08.02.2017) mehr Obdachlosigkeit: Vorwürfe gegen Wirtschaft Lohn-Dumping und Ausbeutung sind nach Einschätzung der Gewerkschaften ein Grund für die vielen Obdachlosen in Hamburg. Besonders im Containergeschäft gebe es Missstände. (08.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.03.2017 | 11:00 Uhr