Stand: 16.02.2017 19:00 Uhr

Innensenator empört über Vorwürfe gegen Polizei

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat am Donnerstag Rassismusvorwürfe gegen die Polizei scharf zurückgewiesen. Es sei bislang Konsens in Behörden und Politik gewesen, Einsätze wie den in St. Georg Anfang Februar vor Abschluss der Ermittlungen nur zurückhaltend und verantwortungsvoll zu bewerten. "Dieser Konsens ist im vorliegenden Fall in der denkbar radikalsten Form verlassen worden", sagte Grote am Donnerstag im Innenausschuss der Bürgerschaft.

Bei der Festnahme eines 33-Jährigen aus Ghana im Stadtteil St. Georg hatte ein Polizist am 1. Februar in der Nähe des Hauptbahnhofs auf den Mann geschossen, nach Polizeiangaben offenbar in Notwehr auf einen drohenden Messerangriff. Der Mann verhielt sich demnach sehr aggressiv. Der Afrikaner kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert. Inzwischen wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Gegen den 33-Jährigen wird laut Staatsanwaltschaft wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Was ist in St. Georg los? Hamburg Journal - 16.02.2017 19:30 Uhr Erneut endete ein Polizeieinsatz in St. Georg in einem Tumult. Wieder ging es um Schwarzafrikaner, die unter anderem Polizisten Gewalt androhten und sie attackierten.







2 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kritik an Aussagen von Linken-Politiker

Die Linke fordert die restlose Aufklärung der Polizei-Schüsse. Es gebe sehr widersprüchliche Zeugenaussagen. Der Linken-Abgeordnete Martin Dolzer erklärte, Augenzeugen des Vorfalls hätten keine Notwehrsituation erkennen können und die Schüsse gar als "rassistisch motivierten Hinrichtungsversuch" gewertet. Daraufhin zeigte Polizeipräsident Ralf Meyer den Politiker wegen übler Nachrede an. "Der verbale Angriff auf die Polizei kann aus unserer Sicht nicht mehr als Teil legitimer Mandatswahrnehmung betrachtet werden", sagte Grote. Er erwarte, dass derartige Äußerungen in Zukunft unterblieben. Es gebe bislang keinerlei Hinweise auf ein polizeiliches Fehlverhalten. Dolzer hatte zuvor allerdings klargestellt, dass er selbst keinen Anhaltspunkt für einen Hinrichtungsversuch sehe.

Debatte verschoben

Auf Antrag der Linken, die das Thema ursprünglich auf die Tagesordnung gesetzt hatte, beschloss der Innenausschuss, die Debatte über den Polizeieinsatz zu verschieben. Die Vertreter von CDU und AfD hatten angesichts aktueller Entwicklungen die Diskussion sogleich führen wollen. Nach ihrer Ansicht sind die Rassismusvorwürfe nicht folgenlos geblieben. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion warf Dolzer vor, die Afrikaner zu polizeifeindlichen Aktionen angestachelt zu haben. "Wenn ein Abgeordneter der Bürgerschaft der Polizei Rassismus vorwirft, bleibt das nicht unbeachtet", erklärten die CDU-Innenexperten Dennis Gladiator und Joachim Lenders.

Proteste gegen Polizeigewalt

Wenige Tage nach der Festnahme des Ghanaers hatten 180 Menschen in Hamburg-St.-Georg gegen ihrer Meinung nach rassistisch motivierte Polizeigewalt demonstriert. Zu erneuten Protesten war es am Dienstagabend bei einer anderen Festnahme eines Afrikaners gekommen. Ein 18-Jähriger hatte nach Polizeiangaben im Steintorweg nahe dem Hauptbahnhof zwei Angestellte eines Sportwettengeschäftes bedroht, in dem er bereits Hausverbot hatte. Als Beamte den Somalier festnahmen, hätten sich innerhalb kurzer Zeit 80 bis 100 afrikanisch-stämmige Menschen vor dem Geschäft versammelt und die Polizei beschimpft. Es gab Äußerungen wie "haut ab", "verpisst euch" und "this is not America". Die Beamten riefen Verstärkung herbei. Erst dann habe sich die Situation beruhigt, teilte die Polizei mit.

Weitere Informationen mit Video Polizei-Schüsse: Linke fordert Aufklärung Nach den Schüssen eines Hamburger Polizisten auf einen 33-Jährigen aus Ghana fordert die Linke eine lückenlose Aufklärung. Der Innenausschuss soll sich mit dem Thema befassen. (08.02.2017) mehr mit Video Polizist schießt Mann in St. Georg nieder Ein Polizist hat nach einer Auseinandersetzung mit einem 33-Jährigen in Hamburg-St. Georg seine Waffe gezogen und gefeuert. Der Verletzte soll versucht haben, ihn mit einem Messer zu verletzen. (01.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.02.2017 | 20:00 Uhr