Inklusion: Initiative startet Unterschriftenaktion

Vereinfacht gesagt bedeutet Inklusion, dass Förder- und Sonderschüler an allgemeinbildenden Schulen mit unterrichtet werden. Es ist das Schlüsselwort in der 2009 in Kraft getretenen UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Inklusion bezieht sich auf die Einbeziehung von beeinträchtigten Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen - von Geburt an.