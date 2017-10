Stand: 12.10.2017 19:39 Uhr

Hamburgs Velourouten: Ein Drittel ist fertig

Sie sollen das Rückgrat des städtischen Fahrradverkehrs werden: 14 breite Radwege, sogenannte Velorouten, die sich sternenförmig durch die Stadt ziehen und auf denen vor allem Alltagsradler schnell zum Ziel kommen. Beim Ausbau dieser Fahrradstrecken hat die Verkehrsbehörde am Donnerstag ein Zwischenfazit gezogen: Ein Drittel davon sei bereits fertig, jetzt gehe es darum, die Lücken zu schließen und das Veloroutennetz fertig zu bauen, sagte Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof. "Wir werden im nächsten Jahr in den Bereichen Chemnitzstraße/Thadenstraße, Kaiser-Wilhelmstraße/Stadthausbrücke, Hudtwalckerstraße Velorouten schaffen sowie in vielen Außenbereichen wie Rahlstedt, Harburg und in Steilshoop." Zurzeit werde an 116 verschiedenen Stellen gleichzeitig gebaut.

30 Millionen Euro sind verbaut

30 Millionen Euro haben Stadt und Bund bislang dafür gezahlt. Die Gesamtsumme wird am Ende bei gut 100 Millionen Euro liegen. Wichtige Verbindungsstrecken wie der Leinpfad sind dieses Jahr bereits eröffnet worden. Die Arbeiten an dem gesamten Velorouten-Netz sollen bis 2020 abgeschlossen sein.

Grundsätzlich sei der Ausbau des Veloroutennetzes eine gute Sache, lobte der Fahrradclub ADFC. Allerdings seien die Radwege an einigen Stellen nicht sicher genug. An der Mundsburg etwa hätten die Radfahrer Gegenverkehr und müssten an einer stark befahrenen Straße lang radeln.

Route 1: Rathausmarkt bis Rissen/Osdorfer Born Rathausmarkt - Max-Brauer-Allee - Klein Flottbeker Weg - (1) Manteuffelstraße - Bramweg - Alte Sülldorfer Landstraße // (2) Groß Flottbeker Straße - Geranienweg - Osdorfer Born

Route 2: Rathausmarkt bis Eidelstedt Rathausmarkt - Feldstraße - Weidenallee - Sillemstraße - Olloweg - Reichsbahn

Route 3: Rathausmarkt bis Niendorf Rathausmarkt - Dammtor - Rutschbahn - Stresemannalle - Grandweg - Niendorfer Straße - Niendorfer Marktplatz - Paul-Sorge-Straße

Route 4: Rathausmarkt bis Langenhorn Rathausmarkt - Alsterufer - Leinpfad - Suhrenkamp - Bergkoppelweg - Tangstedter Landstraße - Laukamp - Langenhorner Chaussee

Route 5: Rathausmarkt bis Duvenstedt/Fuhlsbüttel Rathausmarkt - (1) Hamburger Straße - Richeystraße - Bramfelder Chaussee - Saseler Mühlenweg - Sarenweg - Trilluper Weg // (2) Mundsburger Damm - Saarlandstraße - Unterführung Jahnring - Dakarweg - Sengelmannstraße

Route 6: Rathausmarkt bis Volksdorf Rathausmarkt - Ballindamm - Schwanenwik - Eilbektal - Alter Teichweg - An der Berner Au - Pferdekoppel - Haselkamp - Schemmannstraße - Uppenhof

Route 7: Rathausmarkt bis Jenfeld/Rahlstedt Rathausmarkt - Mönckenbergstraße - Angerstraße - Pappelallee - Bärenallee - Ziesenißstraße - (1) Schimmelmannstraße - Rahlaukamp - Ellerneck - Rahlstedter Bahnhofstraße // (2) Marienring - Gehölzweg - Ossietzky-Straße - Tycho-Brahe-Weg - Stemwarder Straße

Route 8: Rathausmarkt bis Mümmelmannsberg/Bergedorf Rathausmarkt - Mönckebergstraße - Steintordamm - Adenauerallee - Hammer Landstraße - Washingtonallee - (1) Riedweg - Möllner Landstraße - An der Glinder Au - Mümmelmannsberg - Kandinskyallee // (2) Reclamstraße - Bergedorfer Straße - Lohbrügger Landstraße

Route 9: Rathausmarkt bis Bergedorf (süd) Rathausmarkt -Mönckebergstraße - Münzstraße - Amsinckstraße - Ausschläger Elbdeich - Moorfleeter Deich - Unterer Landweg - S-Bahn Mittlerer Landweg - Oberer Landweg - Kurt-A.-Körber-Chaussee

Route 10: Rathausmarkt bis Neugraben-Fischbek Rathausmarkt - Bergstraße - Brandstweite - Osakaallee - versmannstraße - Niedergeorgswerder Deich - Krieterstraße - Prassekstraße - Am Papenbrack - Katenweg - Hannoversche Straße - Harburgrer Ring - Schwarzenbergstraße - Bissingstraße - Cuxhavener Straße - Striepenweg - Geutensweg

Route 11: Rathausmarkt bis Harburg Rathausmarkt - Alter Elbtunnel - Reiherdamm - Reiherstieg-Hauptdeich - Fährstraße - Georg-Wilhelm-Straße - Hannoversche Straße - Harburger Rng - Eißendorfer Straße - Denickestraße

Route 12: Rathausmarkt bis Altona Rathausmarkt - Großer Burstah - Rödingsmarkt - Schaarsteinweg - Ditmar-Koel-Straße - Hafenstraße - Fischmarkt - Breite Straße - Palmaillee - Max-Brauer-Allee

Route 13: Altona bis Hamm (innere Ring) Max-Brauer-Allee - Haubachstraße - Alsenstraße - Eppendorfer Weg - Isekai - Mühlenkamp - Gertigstraße - Bachstraße - Wagnerstraße - Ritterstraße - Jordanstraße - Burgstraße

Route 14: Othmarschen bis Billstedt (äußere Ring) Parkstraße - Große Flottbeker Straße - Windmühlenweg - Elbgaustraße - Hörgensweg - Jägerdamm - Nordalbingerweg - Krohnstieg - Poppenbüttler Weg - Saseler Damm- Alter Berner Weg - An der Berner Au - Rahlstedter Weg - Reclamstraße zurück 1/4 vor

Sternförmig aufs Zentrum zu

Die Velorouten sind Kombinationen aus Fahrradstraßen, Radwegen und Radfahrstreifen, die meist abseits großer Verkehrsadern verlaufen. Zwölf Strecken laufen sternförmig auf das Zentrum zu, zwei Routen verlaufen ringförmig um die Innenstadt. Die Wege existieren zum großen Teil bereits, sind jedoch schlecht ausgebaut und nicht beschildert. Hamburg will den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr auf 25 Prozent steigern. Zuletzt trugen Radfahrer nur die Hälfte - etwa zwölf Prozent - zum Gesamtverkehr bei. Hamburg.de fasst Informationen zum Radverkehr in der Stadt auf seiner Internetseite zusammen.

