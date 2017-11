Stand: 02.11.2017 16:06 Uhr

Hamburgs Fernwärme: In acht Jahren ohne Kohle

Das Hamburger Fernwärmenetz soll bis 2025 vollständig ohne den Energieträger Kohle auskommen und überwiegend aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) präsentierte am Donnerstag ein Bündel verschiedener Maßnahmen, mit denen das überalterte Kraftwerk Wedel in Schleswig-Holstein ersetzt werden soll. Es soll nunmehr in fünf Jahren vom Netz gehen.

Energie aus Abfall, Abwasser und Abwärme

Um das Fernwärmenetz weiterhin mit Energie zu versorgen, will die Stadt unter anderem industrielle Abwärme aus großen Industriebetrieben südlich der Elbe nutzen sowie Energie aus Abfall und Abwasser. Zudem ist ein großer unterirdischer Energiespeicher geplant. Heute stammt die Wärme für Hamburger Wohnungen noch zu 60 Prozent aus Kohle und nur zu 14 Prozent aus erneuerbaren Energien. Künftig soll die Wärme zu Zweidritteln aus Öko-Quellen kommen.

Laut Kerstan nur geringe Preissteigerungen

Die notwendigen Investitionen für dem Umstieg bezifferte Kerstan auf ungefähr 600 Millionen Euro, wobei noch Einzelheiten zu klären seien. Für die rechnerisch rund 500.000 Haushalte im Hamburger Fernwärmenetz seien durch die Umstellung keine außerordentlichen Preissteigerungen zu erwarten. Kerstan sprach von einer etwa fünfprozentigen Preiserhöhung.

Kraftwerk Tiefstack soll auf Erdgas umstellen

Das zweite große Kraftwerk Tiefstack, das den Hamburger Osten weitgehend mit Fernwärme versorgt, soll 2025 von Kohle auf Erdgas umgestellt werden. Am Ende würden so rund 600.000 Tonnen CO2 eingespart, das wären fast zwei Drittel des heutigen Ausstoßes.

Wasserspeicher seit Sommer im Test

Als Alternative zum Kohlekraftwerk Wedel hat Hamburg seit dem Sommer unter anderem einen unterirdischen Wasserspeicher auf dem Gelände der Kläranlage Dradenau getestet. Für Kerstan könnte dieser sogenannte Aquiferspeicher, der erhitztes salzhaltiges Grundwasser in tieferen Bodenschichten (Grundwasserleitern) wie in einer großen Blase speichert, einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende leisten.

So funktioniert der Aquiferspeicher Hamburg Journal - 21.06.2017 19:30 Uhr Autor/in: Peter Kleffmann Wärme in tiefen Gesteinsschichten in einem Brunnen lagern: Was Hamburg Wasser derzeit vorbereitet, könnte erheblich zur Problemlösung der Energiezwischenspeicherung beitragen.







