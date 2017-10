Hamburger Bezirk steckt Millionen ins Grün

24 Millionen Euro für Grünlangen in Hamburg-Mitte

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.10.2017 07:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs

Der Bezirk Hamburg-Mitte will in den kommenden Jahren 24 Millionen Euro in Parks und Sportplätze investieren. Auch für die Zukunft nach der Wilhelmsburger Reichsstraße ist Geld vorgesehen.