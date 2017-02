Stand: 07.02.2017 14:28 Uhr

Hamburger Alster-Mord beschäftigt US-Präsidenten

US-Präsident Donald Trump hat den Medien vorgeworfen, nicht ausreichend über Terroranschläge zu berichten. Bei einer Rede in Florida hat Trump sein Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern mit der Terrorgefahr begründet und dabei der Presse vorgeworfen, über Anschläge nicht ausführlich genug zu informieren. Es sei ein Punkt erreicht, an dem gar nicht mehr darüber berichtet werde. Unter den angeblich heruntergespielten Anschlägen findet sich auch ein Fall aus Hamburg.

Journalisten berichten angeblich nicht

Das Weiße Haus legte eine Liste mit 78 Terroranschlägen vor, über die Journalisten nicht genug berichtet hätten. Darunter ist auch der Fall der tödlichen Messerattacke an der Hamburger Kennedybrücke. Dort war am 16. Oktober 2016 ein 16-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und getötet worden. Seine Freundin wurde ins Wasser gestoßen. Bereits am nächsten Tag berichteten der NDR und die anderen Hamburger Medien über den Fall. Zwei Wochen später behauptete die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) im Internet, dass eines ihrer Mitglieder für die Tat verantwortlich sei - auch darüber wurde berichtet. Ermittlungen der Polizei ergaben aber bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass tatsächlich ein IS-Aktivist hinter dem Mord stecken könnte.

Zuletzt überprüfte die Polizei, ob der Mord an der Kennedybrücke mit einer Messerattacke in Bramfeld zusammenhängt - in diesem Fall konnte ein Verdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Auch darüber wurde berichtet. Und auch der vom Weißen Haus genannte Fall von Safia S. die am Hauptbahnhof Hannover einen Bundespolizisten schwer verletzt hatte, fand ein reges Medienecho - zuletzt als die 16-Jährige Ende Januar verurteilt wurde.

Journalisten-Verband weist Kritik zurück

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) wies den Vorwurf Trumps als "infame Unterstellung" zurück. Für seine Hasstiraden gegen Medien und Journalisten gebe es keine überprüfbare Faktengrundlage, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Über die Terroranschläge in Berlin, Nizza und Paris hätten die deutschen Medien umfassend informiert, teilte der DJV am Dienstag mit. "Trump bleibt den Beweis schuldig, dass wir Anschläge verschwiegen haben, weil es ihn nicht gibt."

