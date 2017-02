Stand: 21.02.2017 14:11 Uhr

Hamburg will dem "Pudel" auf die Beine helfen

So langsam nimmt der "Pudel" wieder Form an: Rund ein Jahr nach dem verheerenden Feuer im Golden Pudel Club haben Vertreter der rot-grünen Koalition auf der Baustelle eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt zugesagt. Hamburg werde voraussichtlich 200.000 Euro für den Wiederaufbau der Club-Legende auf St. Pauli zuschießen - ein entsprechender Antrag für die Bürgerschaftssitzung am 1. März liege vor.

Auch Altona gibt Geld

Weitere 100.000 Euro für den Wiederaufbau und die Erweiterung des Clubs übernehme der Bezirk Altona. Der Rest der Gesamtkosten in Höhe von rund 850.000 Euro soll durch Eigenleistung erbracht werden.

Wiedereröffnung im nächsten Jahr?

Den Planungen zufolge kann 2018 die Wiedereröffnung gefeiert werden. Das Dach des Hauses war Mitte Februar vergangenen Jahres abgebrannt. Zuvor hatte es einen Streit zwischen den beiden Eigentümern Wolf Richter und Rocko Schamoni gegeben. Richter, der das Café "Oberstübchen" betrieben hatte, wollte das Gebäude am Fischmarkt zwangsversteigern lassen, um die Eigentumsgemeinschaft aufzulösen. Nach dem Brand wollte er jegliche Bauarbeiten verhindern. Ein für den 20. April angesetzter Versteigerungstermin war nach dem Brand aufgehoben worden, weil ein neues Gutachten erstellt werden musste.

Stiftung kaufte Anteile

Im Juli hatte das Kollektiv schließlich die Rettung des Clubs verkündet: Die Mara & Holger Cassens Stiftung kaufte die Anteile Richters. Das Haus am Fischmarkt gilt seit Langem als legendärer alternativer Szenetreff. Mehrmals hatten Anhänger des Clubs gegen die Versteigerung demonstriert.

