Hamburg verordnet sich bessere Luft

Lange wurde darauf gewartet und nun ist es so weit: Hamburg hat am Dienstag den neuen Aktionsplan für bessere Luft in der Stadt vorgelegt. "Nun ist klar, wo die Probleme liegen und wie sie gelöst werden sollen", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Mit einem generellen Fahrverbot für alte Diesel-Fahrzeuge offenbar nicht, so viel ist jetzt klar. Es wird aber zwei Ausnahmen geben: An der Max-Brauer-Allee und an der Stresemannstraße wird es Durchfahrtsbeschränkungen für alte Diesel-Fahrzeuge geben, die nicht der Euro 6 Norm entsprechen.

In diesen beiden Straßen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder die Grenzwerte für Luftschadstoffe überschritten, daher die Beschränkungen für bestimmte Autos und Lastwagen. "Das ist vertretbar, weil für den Durchfahrtverkehr leistungsfähige Alternativrouten existieren", betonte die Umweltbehörde. Statt auf Verbote will der rot-grüne Senat generell aber lieber auf Anreize und auf moderne Technik setzen. Auf Hamburgs Straßen sollen künftig mehr schadstoffarme Busse fahren und mehr Radfahrer unterwegs sein. Das U-und S-Bahnnetz soll in der Hoffnung ausgebaut werden, dass der ein oder andere Autofahrer umsteigt.

Schiffsabgase belasten Altona und Blankenese stark

Das Neue an dem jetzt vorgelegten Luftreinhalteplan ist, dass er nicht nur auflistet, was Umwelt- und Verkehrsbehörde tun können, um die Hamburger besser vor giftigen Abgasen zu schützen. Er zeigt auch, wie viel einzelne Maßnahmen wie Tempo-30-Zonen, Landstrom für Schiffe oder mehr Radverkehr jeweils tatsächlich bringen. "Als erste Großstadt legen wir einen Plan vor, der alle Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin berechnet", sagte Kerstan.

Die neuen Gutachten liefern aber noch weitere Erkenntnisse: Etwa die, dass Container- und Kreuzfahrtschiffe die Luft stark belasten. So ist die Luft in Altona und Blankenese offenbar stärker durch Schiffsabgase belastet, als es bislang bekannt war. Die giftigen Stickoxide aus Schiffs- und Dieselabgasen sind das größte Problem in Hamburg. Immer wieder werden die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte überschritten. Hamburg gerät deshalb zunehmend unter Druck, auch durch Blaue Briefe der EU-Kommission.

Flüssiggas und Landstrom geplant

Der Aktionsplan sieht nun vor, dass Schiffe, die besonders viel giftige Abgase in die Luft pusten, künftig höhere Hafengebühren zahlen müssen. Außerdem sei etwa am Burchardkai der HHLA der Einsatz von Flüssiggas geplant, damit Frachter während der Liegezeit ihre Diesel-Motoren abschalten können. Und am Terminal Altenwerder soll es eine zusätzliche Landstromanlage geben, ebenso an einem Terminal des Betreibers Eurogate.

Nötig wurde der Aktionsplan, weil Umweltschützer und Anwohner die Stadt verklagt und Recht bekommen haben: Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte in seinem Urteil vom 5. November 2014 verlangt, einen durchgerechneten neuen Luftreinhalteplan vorzulegen. Dafür wurde eine Frist bis zum 30. Juni 2017 gesetzt. Und erst vor Kurzem hatte ein Gericht auf Antrag des Naturschutzbundes BUND gemahnt, dass Geldstrafen folgen, sollte nicht bis zum Sommer ein neuer Plan gegen Luftverschmutzung vorliegen.

