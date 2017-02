Stand: 03.02.2017 17:55 Uhr

Hamburg soll Informatik-Hotspot werden

Hamburg will in die Top-Liga der Informatikstandorte aufsteigen. Dafür sollen 35 neue Professuren für bis zu 1.500 zusätzliche Informatik-Studienplätze an Hamburgs Hochschulen geschaffen werden, wie Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Freitag sagte. Insgesamt stünden fast 33 Millionen Euro zur Verfügung.

Vier Hochschulen sollen vernetzt werden

Derzeit gebe es 63 Professoren für rund 4.000 Informatikstudenten an den teilnehmenden Hochschulen: die Universität Hamburg, die Technische Hochschule Hamburg-Harburg (TUHH), die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) und die Hafencity Universität (HCU). Die vier Hochschulen sollen dann über die Plattform "ahoi.digital" miteinander vernetzt werden.

Das Projekt ist nach Angaben der Wissenschaftsbehörde bundesweit einmalig. Interesse an einer Mitarbeit sei auch vom Forschungszentrum DESY und der Helmholtz-Gemeinschaft geäußert worden. Ziel der gemeinsamen Plattform sei es, aus den unglaublichen Datenmengen "nützliches Wissen" zu machen, sagte Andreas Timm-Giel von der TUHH und verwies als Beispiel auf das Projekt "Finding Places" zur Suche von Standorten für Flüchtlingsheime in Hamburg.

"Voraussetzung für Jobs in Zukunftsbranchen"

Fegebank nannte die Informatik die "Grundlage aller Digitalisierung". Sie sei "die Schlüsselwissenschaft und der Motor für neue innovative Produkte und Dienstleistungen." Entsprechend wolle Hamburg in diesem Bereich ganz vorne mit dabei sein. "Das ist Voraussetzung dafür, dass auch in der nächsten Generation Jobs in Zukunftsbranchen in unserer Stadt entstehen."

Aus Hamburg sollen 23 Millionen Euro kommen

Die Finanzierung der neuen Professorenstellen laufe mit gut 23 Millionen Euro bis 2020 über Senat, Bürgerschaft und Hochschulen. "Wir wollen, dass die Hochschulen rund 13,6 Millionen Euro Anschubfinanzierung zur Verfügung stellen", sagte Fegebank. Die Wissenschaftsbehörde stelle 4,3 Millionen Euro, die Bürgerschaft vier Millionen Euro und die Senatskanzlei 1,4 Millionen Euro. Weitere knapp zehn Millionen Euro sollen über das Bundesprogramm für den wissenschaftlichen Nachwuchs kommen.

Die ersten Besetzungen der neuen Professorenstellen sollen zum Sommersemester 2018 erfolgen. Die CDU-Opposition kritisierte, dass die an sich schon unterfinanzierten Hochschulen einen solch hohen Eigenanteil leisten sollen.

