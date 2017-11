Stand: 17.11.2017 14:01 Uhr

Hamburg erwartet so viele Kreuzfahrtschiffe wie nie

Der Hamburger Hafen wird im kommenden Jahr wohl wieder einen neuen Kreuzfahrt-Rekord verzeichnen. Erwartet werden rund 880.000 Passagiere, rund zehn Prozent mehr als in diesem Jahr. Etwa 220 Kreuzfahrtschiffe - vom Luxuskreuzfahrer für ein paar Hundert Gäste bis zum Mega-Urlaubsschiff für mehr als 5.000 Gäste - sollen im kommenden Jahr Hamburg anlaufen, so viel wie nie zuvor.

Das Kreuzfahrtjahr 2018 in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.11.2017 13:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Der Hamburger Hafen steuert im kommenden Jahr auf einen neuen Kreuzfahrt-Rekord zu. Erwartet werden rund 880.000 Passagiere, das sind rund zehn Prozent mehr als in diesem Jahr.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zehn Kreuzfahrtschiffe beim Hafengeburtstag

Die insgesamt drei Terminals im Hafen sind über das gesamte Jahr 2018 bereits gebucht. Die meisten Kreuzfahrtschiffe auf einen Schlag - nämlich zehn Schiffe - werden zum Hafengeburtstag im Mai erwartet. Dann soll auch das neueste Schiff der Hamburger Reederei TUI Cruises getauft werden, die neue "Mein Schiff 1".

Mit dem Neubau "AIDAnova" wird im Dezember 2018 außerdem das weltweit erste Kreuzfahrtschiff in Hamburg erwartet, das ausschließlich mit Flüssiggas angetrieben wird. LNG gilt als vergleichsweise umweltfreundlich.

Neue Chance für Landstromanlage

Auch für die bislang selten genutzte Landstromanlage in Altona sieht Jens Meier, Chef der Hafenverwaltung HPA, im kommenden Jahr neue Chancen. In den vergangenen Monaten hat mit der "Europa 2" ein zweites Schiff die Anlage getestet, die Versuche sollen im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Allerdings kostet der Landstrom - nicht zuletzt aufgrund der EEG-Umlage - mehr als dreimal so viel wie der Strom, den Kreuzfahrtschiffe selbst an Bord erzeugen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.11.2017 | 13:00 Uhr