Hamburg erwartet Prinz William und Kate

Nach Berlin und Heidelberg wartet am dritten und letzten Tag ihrer Deutschland-Reise die wohl britischste Stadt der Bundesrepublik auf die royale Familie: Prinz William und Herzogin Kate und ihre Kinder George und Charlotte besuchen am Freitag Hamburg. Sie reisen am Mittag aus Berlin mit dem Zug an und haben zwischen 13 und 17 Uhr gleich drei Stationen auf dem Besichtigungsprogramm.

Royaler Besuch: Vorfreude auf William und Kate Hamburg Journal - 20.07.2017 19:30 Uhr Prinz William und seine Frau Kate werden am Freitag in der Hansestadt erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Besuche im Maritimen Museum und in der Elbphilharmonie







Maritimes in der Hafencity

Den Auftakt macht ein Besuch im Internationalen Maritimen Museum, wo das Paar sich ohne seine beiden Kinder über Projekte zur Meeresforschung informiert. In Empfang genommen werden William und Kate dort gegen 13 Uhr von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Museumschef Peter Tamm junior. Studenten und Forscher stellen in persönlichen Gesprächen ihre Meeresforschungsprojekte vor.

Beste Foto-Möglichkeit bei der Elbphilharmonie

Nicht weit entfernt steht danach mit Intendant Christoph Lieben-Seutter der nächste Hausherr bereit, der die britischen Gäste durch sein spektakuläres Gebäude führen will: In der Anfang des Jahres eröffneten Elbphilharmonie findet ein interaktives Kinderkonzert der Symphoniker Hamburg statt. Deren Intendant war bis zu seinem Tod am 2. Juni der Brite Jeffrey Tate, den Prinz William einige Wochen zuvor zum Ritter geschlagen hatte. Rund 350 Kinder von Grundschulen aus sozial schwachen Stadtteilen sollen mit im Saal sitzen - George und Charlotte allerdings laut Programm nicht. Wenn William und Kate gegen 14.30 Uhr das Konzerthaus verlassen, sollen auch die Hamburger die Gelegenheit haben, auf dem Platz der Deutschen Einheit einen Blick auf sie zu werfen.

Karte: William und Kate in Hamburg

Auch Airbus auf dem Programm

Nachdem sie beim Gang über den Platz der Deutschen Einheit vermutlich viele Hände von Hamburger Royal-Fans geschüttelt haben, setzen die königlichen Gäste mit der Fähre über zum Airbus-Gelände. Dort werfen der Herzog und die Herzogin von Cambridge einen Blick auf die Produktion des A320 und sprechen mit Auszubildenden, bevor sie gemeinsam mit ihren Kindern noch zwei Hubschrauber anschauen und kurz danach die Heimreise antreten - rechtzeitig zum vierten Geburtstag von Prinz George am Sonnabend.

140.000 britische Touristen jährlich

Erst vor Kurzem hatte Großbritanniens Botschafter Sebastian Wood zum Besuch von Prinzessin Anne Hamburg wieder als die britischste Stadt Deutschlands bezeichnet. Rund 4.300 Briten leben nach Angaben der Botschaft in Hamburg, mehr als 140.000 Touristen und Geschäftsleute von der Insel besuchten die Stadt im vergangenen Jahr. Etwa 90 britische Firmen sind an Alster und Elbe aktiv und beschäftigen um die 14.000 Mitarbeiter.

Auch das britische Königshaus hat sich in der Vergangenheit Hamburg schon mehrfach als Reiseziel ausgesucht. 1965 war die Stadt für die Queen die letzte Station ihrer ersten Deutschlandreise. Die Hanseaten bereiteten der Monarchin einen begeisterten Empfang, als sie am Dammtor-Bahnhof eintraf, sich später auf eine Alsterrundfahrt begab und das Rathaus besuchte. Williams Eltern Charles und Diana schipperten 1987 auf einer Barkasse durch den Hafen.

