Hamburg bittet schmutzige Schiffe zur Kasse

Die rot-grüne Regierungskoalition in Hamburg will ein Rabattsystem für saubere Schiffe im Hafen neu gestalten. Der Antrag dazu wird Mitte Oktober in der Bürgerschaft behandelt. Ab Januar nächsten Jahres sollen Schiffe 15 Prozent Aufschlag auf das Hafengeld zahlen wenn sie hohe Schadstoffkonzentration in den Abgasen haben.

Nachlass für saubere Schiffe

Saubere Containerfrachter und Kreuzfahrtschiffe hingegen bekommen Nachlässe von bis zu 30 Prozent, heißt es in dem Antrag. Zwar habe es schon viele Fortschritte im Kampf gegen Stickoxide in den Emissionen gegeben, so Grüne und Sozialdemokraten. Aber es sei wichtig, noch größere Anreize zu schaffen.

Kreuzfahrtverband reagiert

Auf diese Pläne hat der Kreuzfahrtverband CLIA umgehend reagiert: Man müsse erst abwarten, bis alles beschlossen sei, hieß es heute. Ob und wieviel tatsächlich gezahlt werden müsse, sei abzuwarten. Im Übrigen sei die Kreuzfahrtindustrie laut CLIA nur für drei Prozent der Stickstoffemissionen im Hamburger Hafen verantwortlich und es seien immer mehr modernere Schiffe unterwegs, die die Belastung reduzierten.

