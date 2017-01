Stand: 23.01.2017 16:10 Uhr

Hamburg baggert immer mehr Schlick aus dem Hafen

Hamburg hat im vergangenen Jahr so viel Schlick aus dem Hafen gebaggert wie noch nie. Die Gesamtmenge liegt inzwischen bei rund 11,5 Millionen Kubikmeter, wie NDR 90,3 am Montag berichtete. Das ist etwa doppelt so viel wie vor zehn Jahren.

Größter Teil bei Neßsand

Den größten Teil des Hafenschlicks hat die Hafenverwaltung Hamburg Port Authotity (HPA) direkt vor den Toren Hamburgs nahe der Insel Neßsand in der Elbe verklappt. Das Problem dabei: Häufig wird dieser Schlick aufgrund der Tide wieder zurück in den Hafen gespült und muss dann erneut ausgebaggert werden.

Immer mehr Schlick wird in der Nordsee verklappt

Rund ein Viertel des gesamten Schlicks haben Schiffe in die Nordsee gebracht und bei Helgoland ins Meer gekippt. Diese Menge hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Das geht aus der Antwort des Hamburger enats auf eine Kleine Anfrage des FDP-Bürgerschaftsabgeordneten Michael Kruse hervor. Im vergangenen Jahr hatten sich Hamburg und Schleswig-Holstein darauf geeinigt, dass künftig deutlich mehr Schlick in die Nordsee gebracht werden darf. Aber auch dieses Kontingent ist laut Kruse bereits fast zur Hälfte ausgeschöpft.

Belasteter Schlick in die Niederlande?

Die HPA prüft inzwischen laut Senat, ob belasteter Schlick in Zukunft auch in die Niederlande gebracht werden kann. In der Nähe von Rotterdam gibt es ein spezielles Unterwasserdepot, in das auch schon Schlick aus Bremen und Bremerhaven gebracht wurde.

