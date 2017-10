Stand: 15.10.2017 12:05 Uhr

"Halunder Jet": Noch einmal nach Helgoland

Der Katamaran "Halunder Jet" hat am Sonntag nach rund 15 Jahren und knapp 3.000 Fahrten zum letzten Mal von Hamburg aus Helgoland angesteuert. Gut 350 Fahrgäste waren bei der Abschiedsreise an Bord, sagte die Geschäftsführerin der Flensburger Förde-Reederei Seetouristik (FRS), Birte Dettmers. Die Passagiere konnten die Abschiedsfahrt bei bestem Wetter und ruhigem Wellengang genießen. Schon in den vergangenen Wochen seien Fahrgäste gekommen, um sich von dem Schiff zu verabschieden.

Nachfolger wird noch gebaut

2003 war der "Halunder Jet" in Dienst gestellt worden. Seitdem beförderte der Katamaran jedes Jahr rund 93.000 Fahrgäste und rund 75 Minuten dauerte die Überfahrt auf offener See. Insgesamt waren es bei 2.944 Fahrten mehr als 1.278.000 Passagiere, wie das Unternehmen mitteilte. Von Frühjahr bis Herbst ging es von Hamburg über Wedel und Cuxhaven nach Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel.

Die FRS hat für 17 Millionen Euro ein neues und größeres Passagierschiff für die Strecke Hamburg-Cuxhaven-Helgoland bestellt. Der mehr als 56 Meter lange Neubau sei speziell für den Einsatz in der Nordsee entwickelt worden und werde von der australischen Werft Austal gefertigt, sagte Dettmers. Das Schiff für knapp 700 Passagiere soll dann ab 2018 im Einsatz sein.

"Halunder Jet" soll in die USA

Der "Halunder Jet" werde bald eine große Reise antreten, sagte Dettmers. Denn der Katamaran solle künftig die zur FRS-Gruppe gehörende Reederei Clipper Navigation im Westen Nordamerikas bei ihren Expansionsplänen unterstützen.

