Stand: 06.10.2017 08:16 Uhr

Hafenpassage: Anwohner legen Forderungen vor

Anwohner in Hamburg-Wilhelmsburg haben am Donnerstag das Ergebnis ihrer Bürgerbeteiligung für die geplante Hafenautobahn A 26 Ost - auch Hafenpassage Hamburg oder Hafenquerspange genannt -, vorgelegt. In ihrem sogenannten Bürgergutachten fordern die Wilhelmsburger eine längere Tunnelstrecke für die Querverbindung A 7 in Moorburg zur A 1 in Stillhorn. Etwa 100 Anwohner beteiligten sich an dem Gutachten vom Bürgerhaus Wilhelmsburg.

Anwohner fordern längeren Tunnel

"Eigentlich will hier niemand die Hafenautobahn", sagte Projektleiter Sören Schäfer im Gespräch mit NDR 90,3. Sie könne aber auch Vorteile bringen, "wie den Lkw-Verkehr aus Wilhelmsburg rauszuziehen". Bislang soll die A 26 Ost auf 400 Metern an der Kornweide im Tunnel verschwinden. In ihrem Bürgergutachten fordern die Anwohner einen doppelt so langen Tunnel bis zur A 1 in Stillhorn. Das würde aber teuer werden: Bereits jetzt sollen die zehn Kilometer Hafenautobahn 900 Millionen Euro kosten.

Bürgergutachten zur Hafenquerspange liegt vor NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.10.2017 09:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Anwohner in Wilhelmsburg haben ihr Bürgergutachten gegen die geplante Hafenautobahn A 26 Ost vorgelegt. Die Verkehrsbehörde will die Forderungen prüfen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Verkehrsstaatsrat will Forderungen prüfen

Die Bürger möchten zudem die Anschlussstelle Wilhelmsburg ins Industriegebiet Pollhornweg verschieben. Hamburgs Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD) sagte, die Bürger hätten mit den Fachplanern auf Augenhöhe gearbeitet. Bis Mitte Dezember will er die Forderungen prüfen.

Viele Wilhelmsburger Initiativen boykottierten die Bürgerbeteiligung. Sie sehen die Hafenautobahn als Dreck- und Lärmschleuder.

Weitere Informationen Viele Einwendungen gegen Hafenquerspange Gegen den Bau der Hafenautobahn A 26 Ost in Hamburg formiert sich starker Widerstand. Es gibt fast 1.300 Einwendungen gegen die Pläne - darunter auch viele von Kindern. (24.04.2017) mehr 02:03 Grünes Licht für Hafenquerspange Hamburg Journal Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat dem Verkehrswegeplan bis 2030 zugestimmt. Damit steht der A 26 Ost, auch Hafenquerspange genannt, wohl nichts mehr im Wege. (16.12.2017) Video (02:03 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.10.2017 | 09:00 Uhr