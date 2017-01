Stand: 05.01.2017 17:12 Uhr

Hafen: Mehr Investitionen für 2017 geplant

Die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) will 2017 rund ein Fünftel mehr investieren als im vergangenen Jahr. Insgesamt sollen 240 Millionen Euro ausgegeben werden, um Brücken, Straßen und Kaianlagen in Schuss zu halten. Das kündigte HPA-Chef Jens Meier am Donnerstag an. Von Hamburg-Waltershof bis zur Veddel sollen mehrere marode Straßenbrücken erneuert werden. Auch viele Bahnbrücken seien in keinem guten Zustand.

Kommt die Elbvertiefung?

Solche Infrastrukturprojekte seien nötig, um den Hafen wettbewerbsfähiger zu machen, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Außerdem zeigte sich Horch optimistisch, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am 9. Februar die geplante Elbvertiefung genehmigen werde. Den Plänen nach soll die Elbe künftig für Frachter mit einem Tiefgang von 13,5 Metern unabhängig von Ebbe und Flut schiffbar sein. Mit der Tide sollen es sogar 14,5 Meter werden. Ein Teil der Ausschreibungen für die Arbeiten seien bereits vorbereitet, könnten aus rechtlichen Gründen aber erst im Falle eines positiven Urteils eingeleitet werden, so Horch. Im Anschluss würden schon im ersten Halbjahr 2017 bei der Schiffbarkeit des Stroms zügig Verbesserungen greifen, sagte Meier. Der Schwerpunkt liege zunächst auf der Verbreiterung der Elbe, bevor es an ihre Vertiefung gehe.

Nachfolger der Köhlbrandbrücke geplant

Parallel dazu beginnt die HPA in diesem Jahr mit Planungen für einen Ersatz für die Köhlbrandbrücke. Diese könne nur noch bis 2030 sicher und wirtschaftlich betrieben werden, so Horch. Der Neubau solle mindestens 73,5 Metern Durchfahrtshöhe haben. Die jetzige Brücke hat nur eine Durchfahrtshöhe für Schiffe von 53 Metern. Täglich wird die Köhlbrandbrücke laut HPA von 36.000 Fahrzeugen genutzt, ein Drittel davon sind Lkw. In den letzten acht Jahren wurde sie für rund 60 Millionen Euro instand gehalten.

Steigende Zahl an Kreuzfahrt-Passagieren

Die HPA-Tochterfirma Cruise Gate Hamburg (CGH), die die drei Kreuzfahrtterminals der Stadt betreibt, freute sich über einen Rekord. Mit 722.000 Kreuzfahrt-Passagieren wurden im vergangenen Jahr 203.000 Reisende mehr registriert als noch 2015. Für dieses Jahr werden sogar rund 800.000 Passagiere erwartet. Angesichts dieses rasanten Wachstums wird der Platz in Hamburg mittlerweile knapp. Gesucht werden jetzt neue Areale, sagte Sacha Rougier, Chefin der CGH. Im Gespräch sind nach Informationen von NDR 90,3 Flächen auf Steinwerder, aber auch in der Hafencity am Kirchenpauerkai nahe der Elbbrücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.01.2017 | 17:00 Uhr