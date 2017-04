Stand: 28.04.2017 07:27 Uhr

Grote begrüßt Grenzkontrollen zum G20-Gipfel

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) begrüßt die zum G20-Gipfel im Juli angekündigten Kontrollen der Bundespolizei in Bad Bramstedt. Die hatte erst am Donnerstag bekannt gegeben die Grenzüberwachung verstärken und so die Hamburger Landes- und Bundespolizei mit Personal und Technik unterstützen zu wollen. Vor allem die Anreise bekannter Gewalttäter aus Skandinavien soll so verhindert werden.

Grote: Grenzkontrollen zu G20 sind positiv 28.04.2017 07:00 Uhr Autor/in: van Koeverden, Anette Andy Grote (SPD) begrüßt geplante Grenzkontrollen der Bundespolizei Bad Bramstedt zum G20-Gipfel. Durch sie soll die Polizei in Hamburg unterstützt werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gemeinsam gegen Gewaltbereitschaft

Für Grote ist dies ein Beleg für die gute Zusammenarbeit. Man habe gemeinsam die Anreise gewaltbereiter Personen im Auge und versuche sie aufzuhalten, bevor sie nach Hamburg kommen. Die Sicherheitsbehörden der Hansestadt rechnen während des G20-Gipfels mit Ausschreitungen und Krawallen. Über 4.000 gewaltbereite Demonstranten werden erwartet.

Viele internationale Gegner

Viele dieser G20-Gegner werden auch aus dem Ausland kommen. Nach Einschätzung der Polizei werde innerhalb des linksautonomen Spektrum bereits jetzt mobilisiert - besonders in Skandinavien, Griechenland, Italien und Spanien. Selbst aus den USA und Kanada rechnet die Polizei mit Demonstranten.

"Mit aller Geschlossenheit gegen Gewalt"

Die Hamburger Innenbehörde rechnet während des G20-Gipfels mit gewalttätigen Aktionen und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Grote (SPD) hatte im Gespräch mit NDR 90,3 angekündigt, dass die Polizei mit aller Entschlossenheit gegen Gewalt vorgehen werde. Während des Gipfels werden laut Innenbehörde mindestens 15.000 Beamte in Hamburg im Einsatz sein. Zu Störungen werde es aber kommen.

100 Tage vor G20: Fragen an Innensenator Grote Hamburg Journal - 29.03.2017 19:30 Uhr Geben die brennenden Polizeiautos schon einen Vorgeschmack darauf, was Hamburg beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli erwartet? Dazu Innensenator Andy Grote.







4 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen mit Video Grote rechnet mit Störungen des G20-Gipfels Hamburgs Innensenator Grote rechnet während des G20-Treffens mit gewalttätigen Aktionen von Gipfelgegnern. Bereits in der kommenden Woche bekommt die Polizei auswärtige Unterstützung. (30.03.2017) mehr mit Video G20-Gipfel: Hamburger sollen Haltung zeigen Wenn Politiker wie Trump, Erdogan und Putin im Juli nach Hamburg kommen, dann sollen die Bürger Haltung zeigen: Zwei bekannte Hamburger haben dafür eine Initiative ins Leben gerufen. (29.03.2017) mehr mit Video G20-Proteste: Polizei befürchtet viel Gewalt Angriffe auf Polizisten, Gebäude und den Luftverkehr? Laut einem internen Papier rechnet die Hamburger Polizei zum G20-Gipfel mit heftigen Protesten und schweren Gewalttaten. (27.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.04.2017 | 07:00 Uhr