Gericht statt Dschihad: Salafisten vor Gericht

Vor dem Hamburger Landgericht hat am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Prozess gegen sechs mutmaßlich radikale Salafisten aus Norddeutschland begonnen. Laut Anklage haben sich die Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren radikalisiert und der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen. Die Männer waren im Frühjahr verhaftet worden, als sie laut Anklage in ein Terror-Ausbildungscamp in Syrien ausreisen wollten. Die Männer kamen allerdings nicht weit auf ihrer Fahrt, fielen bei Grenzkontrollen auf. Einer der sechs stammt aus dem niedersächsischen Gifhorn, alle haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hamburg: Sechs mutmaßliche Salafisten vor Gericht Sie wollten offenbar nach Syrien in ein Ausbildungslager des Islamischen Staates und landeten vor Gericht: Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Salafisten beschäftigt das Hamburger Landgericht.







Vorwurf: Vorbereitung von staatsgefährdenden Gewalttaten

Die jungen Männer hätten sich mit dem Zug auf die Reise gemacht, um am bewaffneten Heiligen Krieg teilzunehmen, so der Vertreter der Anklage. Ihre Erfahrungen im Umgang mit Waffen und Sprengstoff hätten sie nutzen wollen, um auch außerhalb Syriens staatsgefährdende Gewalttaten für den IS begehen zu können. Um eine konkrete Anschlagsplanung gehe es aber nicht in der Anklage.

Urteil voraussichtlich im April 2018

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Erst zum Urteil, eventuell schon zu den Plädoyers, werde die Öffentlichkeit wieder zugelassen, erklärte die Vorsitzende Richterin. Das sei im Interesse der Jugendlichen und Heranwachsenden geboten. Die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Das Landgericht Hamburg hat noch 20 weitere Termine bis April 2018 angesetzt.

