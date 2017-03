Stand: 03.03.2017 15:48 Uhr

G20-Gipfel legt Gerichtsbetrieb lahm

Anfang Juli findet in Hamburg der G20-Gipfel statt. Rund um das Messegelände ist mit Sperrungen und Einschränkungen zu rechnen. Nach Informationen von NDR 90,3 wird unter anderem der Gerichtsbetrieb am Sievekingplatz für eine Woche weitgehend lahmgelegt.

Wichtige Verfahren an anderem Ort?

Normale Verhandlungstermine wird es vom 3. bis zum 7. Juli voraussichtlich so gut wie nicht geben. Das bestätigt ein Gerichtssprecher. Es mache ja keinen Sinn, Sitzungstermine festzulegen und Zeugen zu laden, wenn dann etwa wegen möglicher Demonstrationen niemand zu den Gerichten kommen könne. Die Richter sind über die Einschränkungen wegen des G20-Gipfels informiert. Zilverfahren oder wichtige Terminsachen sollen aber auch in dieser Woche stattfinden, möglicherweise aber an einem Ort.

Gipfeltreffen auf dem Messegelände

Am Sievekingplatz im Bezirk Hamburg-Mitte befinden sich das Strafjustizgebäude, das Ziviljustizgebäude und das Oberlandesgericht. In unmittelbarer Nähe auf dem Messegelände treffen sich, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, am 7. und 8. Juli die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie und Schwellenländer.

