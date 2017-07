Stand: 13.07.2017 17:03 Uhr

G20-Chaos: Ladenbesitzer warten auf Entschädigung von Serena Bilanceri

Zerschlagene Schaufenster, ausgebuddelte Pflastersteine, beschmierte Häuserwände: Spuren des Chaos im Hamburger Schanzenviertel sind auch einige Tage nach Ende des G20-Gipfels noch sichtbar. Vor allem Ladenbesitzer spüren die finanziellen Folgen der Krawalle vom Donnerstag- und Freitagabend. Denn viele von ihnen wissen noch nicht, wer und in welcher Höhe für die Schäden aufkommen wird.

Noch immer G20-Schäden in der Schanze













Kunden wollen für die Reparatur spenden

"Wir haben Glück im Unglück gehabt", sagt Jutta Franck, die ein kleines Traditionsgeschäft für Tee, Kaffee und Pralinen in der Schanze besitzt. Ihr Schaufenster sei zwar eingeschlagen worden, das Glas jedoch nicht komplett kaputt gegangen. "Drinnen wurde nichts gestohlen und auch nichts zerstört", sagt sie. Trotzdem drohen jetzt Kosten für die Reparatur des Schaufensters.

"Es war so rührend, als ein Kunde vorbeikam und uns als Spende dafür 25 Euro anbot“, erzählt sie vor einem offenen Schrank voller zerbrechlicher Tassen. Das habe ihr Herz erwärmt - doch das Geschenk wollte sie nicht annehmen. Von der Versicherung hatte sie nämlich erfahren, dass diese zahlen werde, sollte die Stadt sie nicht entschädigen. "Dann hat der Kunde gesagt, wir sollten uns damit eine Flasche Cognac kaufen, um den Schaden besser zu überstehen", erinnert sie sich und lacht kurz.

Höhe der Entschädigung noch unklar

Weitere Informationen mit Video Scholz bittet um Entschuldigung für G20-Chaos Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung für die Krawalle beim G20-Gipfels um Entschuldigung gebeten. CDU und FDP forderten in der Bürgerschaft seinen Rücktritt. mehr

Doch Franck ist zuversichtlich, dass die Politik ihre Versprechen einhalten wird. Sowohl Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als auch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) haben den Betroffenen finanzielle Hilfe versprochen. Für die Hälfte der Entschädigungszahlungen soll die Bundesregierung aufkommen, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. Genauere Angaben gibt es noch nicht. "Dafür ist es auch noch ein bisschen zu früh", kommentiert Franck.

Wie hoch die Entschädigung sein wird, wurde ihr noch nicht mitgeteilt. "Auch muss noch geklärt werden, wie der Verdienstausfall für die G20-Tage geregelt wird.“ Viele Geschäfte hatten aus Angst vor Randalen während des G20-Gipfels gar nicht geöffnet. Die Ladenbesitzerin war am Mittwochmorgen bei einem Treffen mit dem Bürgermeister Scholz dabei. "Er sah sehr betroffen aus", sagt sie. "Aber zurücktreten sollte er meiner Meinung nach nicht. Jetzt muss er da durch."

Weitere Informationen 18:31 min G20-Gipfel: Als Hamburg brannte NDR Fernsehen Der G20-Gipfel hat in Hamburg Spuren hinterlassen. Der Film rekonstruiert die gewalttätigen Ausschreitungen anhand bislang unveröffentlichter Notizen. Video (18:31 min)

Jutta Franck ist seit 30 Jahren mit dem Laden in der Schanze. "Es ist das erste Mal, dass uns so was passiert“, sagt sie. Sie schätze die familiäre Atmosphäre in dem Quartier. "Es ist ein besonderes Viertel." Vor allem könne man sich hier noch mit Kunden und Nachbarn privat unterhalten, ein bisschen plaudern. "Früher war es noch persönlicher", erinnert sie sich. "Da kamen ganz viele Studenten vorbei und haben zum Beispiel über ihren Liebeskummer gesprochen." Oft ging es mehr um die Gespräche, als um das Geschäft.

"Das Viertel rückt zusammen"

"In Situationen wie dieser, die man jetzt erlebt hat, rückt das Viertel näher zusammen", fügt sie hinzu und lobt die Initiativen, die Geld für die Opfer der Krawalle sammeln, sowie die Aufräumaktionen Tausender Freiwilliger, die am Sonntag Glassplitter und Barrikadenreste von den Straßen wegräumten. "Ich bin immer noch gerührt“, sagt die Geschäftsinhaberin.

Infos und Ansprechspartner für G20-Opfer Privatleute und Geschäftsinhaber erhalten unter der Telefonnummer (08000) 42 86 50 Infos zu möglichen Entschädigungen. Betroffene können sich auch an örtliche Polizeidienststellen wenden.

Zuerst sollte laut Polizei Anzeige erstattet werden. Danach sollten Betroffene mit der Versicherung klären, ob diese die Kosten übernimmt. Andernfalls müssen Geschädigte bei der Polizei einen Entschädigungsantrag stellen, über den individuell entschieden wird.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 13.07.2017 | 06:20 Uhr