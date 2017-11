Stand: 13.11.2017 18:22 Uhr

G20: Bewährung für Supermarkt-Plünderer

In Hamburg ist am Montag ein 19 Jahre alter Mann vom Amtsgericht wegen schweren Landfriedensbruchs schuldig gesprochen worden. Der Verurteilte muss 60 Stunden gemeinnützig arbeiten und darf in den kommenden zwei Jahren keine Straftat begehen, um einer Jugendstrafe zu entgehen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Der zur Tatzeit 18-Jährige hatte nach Ansicht des Gerichts während des G20-Gipfels am 7. Juli in Hamburg gemeinsam mit anderen Tätern einen Supermarkt aufgebrochen und geplündert. Durch die Plünderungen und Umsatzeinbußen entstand in dem Geschäft ein Schaden von rund 1,7 Millionen Euro.

Prozess: Jugendbewährung für G20-Plünderer NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.11.2017 20:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner







18-Jähriger ging selbst zur Polizei

Dies sei ein atypischer G20-Fall, sagte der Richter. Der junge Mann war Tage später von sich aus zur Polizei gegangen und hat alles gestanden. Hätte er das nicht getan, wären die Ermittler vermutlich nie auf seine Spur gekommen, da er auf keinem Video der Plünderung zu sehen war. Der 18-Jährige sei damals obdachlos und in einer Lebenskrise gewesen, hieß es weiter. Ob der Mann nach Ende des strafrechtlichen Verfahrens für den entstandenen Schaden zivilrechtlich haftbar gemacht wird, ist noch nicht klar.

