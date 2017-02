Stand: 21.02.2017 21:04 Uhr

Fegebank stellt sich gegen Elbe-Radweg

Während der Verkehrsausschuss in Altona an den Planungen des umstrittenen Radwegs am Elbstrand von Övelgönne festhalten will, bekommen die Gegner Unterstützung aus dem Rathaus: Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen stellte sich im Interview bei NDR 90,3 gegen die Forderungen aus ihrer eigenen Partei.

"Kann mir nicht vorstellen, dass das Realität wird"

"Ich kann Ihnen ganz klar sagen, dass ich mir wünsche, dass der Charakter des Elbstrandes, so wie wir ihn kennen und lieben, erhalten bleibt - zum Grillen, zum Spazierengehen und zum Spielen", sagte sie am Dienstagabend im Treffpunkt Hamburg. "Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Überlegungen, die gestern im Ausschuss diskutiert wurden, Realität werden." Es lägen Welten dazwischen, sich Gedanken zu machen und "vielleicht das ein oder andere prüfen und dann tatsächlich auch zur Tat zu schreiten."

Zum Nachhören: Fegebank im Treffpunkt Hamburg Autor/in: van Koeverden, Anette Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank zu Gast bei NDR 90,3. In der Sendung Treffpunkt Hamburg sprach sie über den Elbe-Radweg, den G20-Gipfel und die Elbvertiefung.







Die Überlegungen sehen vor, den bislang in Övelgönne unterbrochenen Elbe-Radweg am Strand durch einen etwa sechs Meter breiten betonierten Fahrradstreifen fortzuführen. Im Bezirk Altona hatten sich SPD und Grüne am Montagabend im Verkehrsausschuss einem Antrag widersetzt, das Projekt zu kippen. Unter anderem hatte die Grünen-Abgeordnete Eva Botzenhart gesagt, der Weg sei für Radler und Fußgänger eine große Hilfe. CDU, FDP und Linke wollten die Planungen kippen.

