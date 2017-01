Stand: 12.01.2017 06:00 Uhr

EuGH verhandelt über Kraftwerk Moorburg

Das umstrittene Kohlekraftwerk in Moorburg beschäftigt von heute an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg: Die EU-Kommission verklagt Deutschland, weil ihrer Ansicht nach bei der Genehmigung des Kraftwerks gegen EU-Umweltschutz-Richtlinien vorstoßen wurde.

Umweltschäden nicht gut genug untersucht?

Hintergrund ist, dass der Betreiber Vattenfall für den Betrieb seines Kohlekraftwerks Wasser aus der Elbe entnehmen darf. Das hat die Hamburger Umweltbehörde erlaubt, weil das Unternehmen im Gegenzug einige Kilometer elbaufwärts vor Geesthacht eine große Fischtreppe bauen ließ. Die EU-Kommission beklagt nun, dass die Stadt die möglichen Umweltschäden viel stärker hätte untersuchen müssen. Denn bei der Kühlwasserentnahme würden viele Fische getötet, darunter auch geschützte Arten wie Lachs, Flussneunauge oder Meerneunauge.

Urteil frühestens in mehreren Monaten

In der mündlichen Verhandlung am EuGH werden zunächst noch einmal die Argumente ausgetauscht. Juristen der EU-Kommission treten gegen Juristen aus dem Bundeswirtschafts- und Justizministerium an. Ein Urteil wird es frühestens in ein paar Monaten geben, erklärte ein EuGH-Sprecher im Gespräch mit NDR 90,3. Der Europäische Gerichtshof entscheidet nur über schuldig oder nicht schuldig. Sollte die Richter Deutschland verurteilen, ist es Aufgabe der EU-Kommission, über das Strafmaß zu entscheiden. Dann hätte Deutschland mit einer Geldstrafe zu rechnen.

Umstrittenes Kohlekraftwerk

Die EU-Kommission verklagt immer wieder Mitgliedsstaaten vor dem EuGH, um die Einhaltung der gemeinsam beschlossenen Gesetze sicherzustellen. Der Stromkonzern Vattenfall hatte erst Anfang 2015 nach elf Jahren Bauzeit den ersten Block des Kraftwerks Moorburg in Betrieb genommen. Mit einem Wirkungsgrad von 46,5 Prozent gehört Moorburg laut Vattenfall zwar zu den "effizientesten und umweltfreundlichsten Kohlekraftwerken in Europa". Das Werk ist dennoch umstritten. Es stehe für eine verfehlte Energiepolitik, die viel zu lange auf schmutzige Kohle setzte, kritisieren Umweltschützer. Wie die EU-Kommission bemängeln sie auch die Kühlung mit Elbwasser.

